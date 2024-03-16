Решили сэкономить: Стало известно, почему борт британского министра потерял навигацию у Калининграда

Самолёт с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом, который остался без навигации при пролёте возле Калининграда, был лишён средств противодействия глушилкам. Это связано с решением властей сэкономить, сообщил телеканал ITV.

"Самолёт Королевских ВВС, который столкнулся с "глушением GPS-сигналов", когда перевозил министра обороны, был подвержен вмешательству, потому что британские военные сократили финансирование для его защитных систем", — передаёт канал.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что воздушное судно с британским министром обороны Грантом Шэппсом на борту осталось на 30 минут без навигации во время полёта в Польшу. Работа GPS была нарушена, когда воздушное судно пролетало рядом с Калининградской областью. Уточнялось, что связь пропала на полчаса, в связи с чем пилоты прибегли к иным методам для определения местоположения самолёта.