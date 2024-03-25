Вторая Полярная звезда: В NASA сообщили о скором повторении феномена 1946 года Учёные советуют во время вечерних прогулок обращать внимание на созвездие Северной Короны: там скоро появится то, чего большинство людей на Земле совершенно точно никогда не видели. 24 марта, 21:39 В 2024 году ожидают повторения необычного небесного явления, которое наблюдали в 1946 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Если отталкиваться от Большой Медведицы, то, в принципе, можно сказать, что ручка знаменитого "ковша" направлена как раз приблизительно в сторону Северной Короны. Маленькое созвездие действительно напоминает какую-нибудь диадему.

Созвездия Северной Короны, Волопаса и Большой Медведицы. Фото © Skygazer.ru

И там происходит то, что обычно можно разве что попытаться рассмотреть в телескоп или бинокль. Но это совершенно точно видели невооружённым глазом в 1866 и 1946 году, а наверняка были и другие случаи, просто не записанные в истории. Астрономы установили, что творится там вот что.

Вспышка белого карлика в двойной звёздной системе, известная как явление "новой звезды". Фото © Blogs.nasa.gov

Это двойная система небольших и уже очень старых звёзд. Им, пожалуй, миллиарды лет. И одна из них уже закончила свою жизнь в качестве полноценной звезды, то есть в качестве термоядерного реактора. Топлива для синтеза в ней уже не осталось, ядро сжалось, отбросило от себя прочь всю внешнюю оболочку и осталось раскалённым от сжатия шариком размером, может быть, примерно с Луну. То есть оно стало меньше планет. Такие отработавшие своё бывшие звёздные ядра называют белыми карликами. Кстати, таким через примерно пять миллиардов лет станет и солнечное ядро.

Но ядро нашей звезды будет доживать своё безмятежно, а у этого белого карлика есть компаньон. По сути, это примерно такая же звезда, только она ещё не успела сбросить раздувшуюся мантию и продолжает пребывать в виде так называемого красного гиганта. Но ситуация такова, что этот гигант разнесло до той степени, что его вещество уже достигает зоны притяжения карликового напарника. И этот малый потихоньку чужое вещество к себе перетягивает. Ему оно, вообще-то, абсолютно не нужно, оно ему никакую новую жизнь не подарит: реактор-то уже всё равно не работает. И на самом деле от этого перетекающего вещества одни хлопоты: когда карлик его накапливает на себе слишком много, он начинает "икать" — вспыхивать.

Это явление называют "новой звездой" (по-латыни de nova stella), потому что, когда происходит вспышка, это выглядит как появление новой звезды в небе. А на самом деле она там находится несравненно дольше, чем существует человечество, просто человечество о ней долгое время не подозревало из-за посредственных возможностей своих глаз.

Так вот, самое раннее дошедшее до нас упоминание этой "новой звезды" датируется 1866 годом, это считается моментом открытия двойной звезды Т Северной Короны. А потом вспышка повторилась ровно через 80 лет, в 1946 году. По сохранившимся описаниям события, она была настолько мощной, что эта "новая" по яркости была сравнима со знаменитой Полярной звездой.

Но вот что интересно: в XX веке уже были достаточно широко распространены бинокли и прочая любительская оптика, поэтому внимательные наблюдатели ночного неба о существовании этой тусклой звёздочки знали. И в 1938 году (за восемь лет до феномена 1946 года) они заметили, что она неожиданно стала немного ярче. Всё равно не настолько яркой, чтобы её было видно без оптики, но тем не менее разница была заметная. А через восемь лет она вспыхнула уже второй Полярной звездой. Так вот, ровно такое же небольшое, но ощутимое повышение яркости Т Северной Короны, как в 1938 году, произошло в 2016-м. По этой самой логике астрономы сейчас, спустя восемь лет, видят основания ожидать в ближайшие месяцы повторения события, которое человек может застать раз в жизни. Тем более что с 1946 года восемьдесят лет уже практически миновали. Говорят, вероятнее всего ждать явления до сентября 2024 года, но это, конечно, приблизительные оценки.

Авторы Адель Романенкова