Путин признался, что восхищён мужеством жителей граничащих с Украиной регионов
Избранный президент России Владимир Путин восхищён мужеством жителей Белгородской области и других граничащих с Украиной регионов. Речь об этом зашла в ходе его встречи с доверенными лицами в Кремле в среду, 20 марта.
"Хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество", — сказал глава государства.
Владимир Путин восхищён мужеством жителей Белгородской области. Видео © Life.ru
Путин добавил, что Россия сделает всё, чтобы поддержать жителей приграничных территорий, и тех, кто потерял бизнес, и тех, кто потерял жильё, и обеспечить их безопасность.
Ранее Life.ru cообщал, что Владимир Путин поблагодарил граждан страны за доверие к выборам, а также доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании. Российский лидер отметил самоотдачу и мужество своих доверенных лиц, которые перед выборной кампанией работали в регионах Донбасса и Новороссии.
Life.ru