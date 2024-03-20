Путин признался, что восхищён мужеством жителей граничащих с Украиной регионов

Избранный президент России Владимир Путин восхищён мужеством жителей Белгородской области и других граничащих с Украиной регионов. Речь об этом зашла в ходе его встречи с доверенными лицами в Кремле в среду, 20 марта.

"Хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество", — сказал глава государства.

Владимир Путин восхищён мужеством жителей Белгородской области. Видео © Life.ru

Путин добавил, что Россия сделает всё, чтобы поддержать жителей приграничных территорий, и тех, кто потерял бизнес, и тех, кто потерял жильё, и обеспечить их безопасность.