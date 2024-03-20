Врач рассказала, кому полезно стать вегетарианцами

Существует категория людей, которым рекомендовано вегетарианство. Как правило, речь идёт о возрастных людях и тех, у кого есть проблемы с заболеванием почек. С помощью диеты без мяса такие пациенты продлевают себе жизнь. Однако, так как из растительных продуктов белок усваивается намного хуже, чем из животных, им грозит дефицит этого элемента, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.

"Это, как правило, возрастные люди или люди после каких-то заболеваний почек, когда они не могут адекватно выводить продукты деградации аминокислот, которые содержатся в большом количестве в мясе. Им тогда рекомендуют низкобелковую диету. При заболеваниях почек с помощью этой диеты можно сохранить функцию почек. Но это касается только очень малой когорты людей, которые уже находятся на преддиализной стадии", — пояснила специалист в беседе с РИАМО.

По словам врача, здоровым людям и тем, у кого проблем или серьёзных поражений почек нет, вегетарианская диета больших бонусов не приносит. Хотя некоторые вегетарианцы говорят о том, что они чувствуют большую лёгкость, пищеварение у них улучшается за счет того, что они перестают есть животный белок, который является довольно плотной пищей и если его переедать, то может быть ощущение тяжести в животе и даже развитие дисмикробиоценоза, пояснила Михалева.