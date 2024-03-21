Проснулись с головной болью? Чего ждать от магнитной бури 21 марта с индексом Kp4 Специалисты из лаборатории солнечной астрономии рассказали, что 21 марта нас ждет новая магнитная буря. Нужно ли быть осторожными? Чего нельзя делать во время магнитной бури и как защититься от ее влияния? Читайте на Life.ru. 21 марта, 08:01 Магнитная буря 21 марта. Обложка © Freepik / upklyak

Сегодня, 21 марта, магнитосфера Земли будет возбужденной, спрогнозировали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты сообщают, что магнитосфера планеты будет беспокойной с восьми утра до 12-13 часов дня. Сила магнитного шторма к обеду достигнет 4 баллов. Только к 22.00 Солнце ослабит хватку, снизив свое влияние до 2 баллов.

Уже 22 марта солнечная активность снизится до 2 баллов по индексу Kp. А новые магнитные возмущения ученые прогнозируют ближе к концу марта.

Прогноз магнитных бурь 20, 21 и 22 марта 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как влияют магнитные бури на здоровье человека

Врачи сообщают, что у некоторых людей могут возникать недомогание и различные симптомы во время магнитных бурь. Эти симптомы могут выражаться мигренями, бессонницей, раздражительностью, потерей аппетита и даже повышением артериального давления. Особенно это касается пожилых людей.

По словам врача - эксперта лаборатории "Гемотест" Романа Иванова, у некоторых людей могут наблюдаться изменения в работе сердечно-сосудистой и нервной системы из-за воздействия магнитных бурь. Воздействие этих явлений на организм человека может быть индивидуальным и непредсказуемым. Люди с уже существующими проблемами здоровья могут ощущать больший дискомфорт во время таких событий.

Метеочувствительные люди реагируют на изменение погодных условий, геомагнитного излучения, атмосферного давления. Считается, что кратковременное изменение магнитного поля Земли запускает в теле человека электрические импульсы, которые могут нарушить работу клеток, особенно нервных. Кроме того, оно способно замедлить кровоток, повысить внутрисуставное, внутриглазное и внутричерепное давление. И хотя учёные пока не представили убедительный механизм, при помощи которого магнитные бури воздействуют на людей, но то, что во время таких бурь многие люди испытывают необъяснимый стресс, страдают от тревожности и бессонницы, становятся более чувствительны к физической боли и другим внешним факторам доказывает, что определенное воздействие на организм такие явления все-таки оказывают, врач-эксперт Роман Иванов.

Советы врачей, как пережить магнитную бурю

1. Следите за своим здоровьем: Если у вас уже есть какие-то хронические заболевания или проблемы со здоровьем, обратите особое внимание на свое самочувствие во время магнитной бури. Поддерживайте регулярный прием лекарств, следите за артериальным давлением и обращайте внимание на любые изменения в вашем состоянии.

2. Проводите время на свежем воздухе: Прогулки на свежем воздухе могут помочь вам справиться с негативными эффектами магнитных бурь. Физическая активность и контакт с природой способствуют улучшению общего самочувствия.

3. Питайтесь правильно: Здоровое питание играет ключевую роль в поддержании иммунитета и общего здоровья. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, ограничьте потребление жирных и обработанных продуктов.

4. Практикуйте релаксацию: Медитация, йога или глубокое дыхание могут помочь вам расслабиться и снять стресс, который может возникать во время магнитных бурь. Эти методы помогут вам сохранить психологическое равновесие.

5. Обращайтесь к специалисту: Если у вас возникают серьезные и продолжительные негативные симптомы во время магнитных бурь, не стесняйтесь обратиться к врачу. Только специалист сможет дать вам профессиональную консультацию и помощь.

Как пережить магнитную бурю 21 марта, советы врачей. Фото © Freepik / wayhomestudio

Каждый человек индивидуален, и реакция на магнитные бури может быть различной. Следите за своим самочувствием, заботьтесь о себе и обращайтесь за помощью при необходимости. Ваше здоровье – ваш главный актив.

Чего ни в коем случае нельзя делать во время магнитной бури 21 марта

В день магнитной бури метеочувствительным людям следует избегать чрезмерного употребления кофеина, сахара и жирных продуктов, так как это может усилить негативные эффекты. В целом же важно регулярно высыпаться и по возможности избегать стресса, а также заняться диагностикой и лечением проблем со здоровьем заранее. Дело в том, что при ремиссии заболевания или на фоне лечения природные явление меньше влияют на самочувствие, врач-эксперт Роман Иванов.

Рекомендации довольно простые и банальные:

не садитесь за руль, если чувствуете сильные головные боли;

откажитесь от алкоголя;

оградите себя от стрессовых ситуаций;

старайтесь не бывать в местах скопления людей;

не оставайтесь в душных помещениях долгое время;

следите за приемом лекарств. Особенно, если у вас есть проблемы с давлением.

Авторы Марина Суворова