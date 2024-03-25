10 мужиков допустили до ремонта — и вот какую красоту они организовали Есть такой стереотип, будто бы мужчины не могут по-нормальному обставить дом. Может, доля правды в этом есть, но и среди парней имеются такие таланты... Квартиры получаются просто великолепными. Собрали 10 примеров мужского взгляда на интерьер. 25 марта, 07:00 Reddit / XANDRPDX, N301CF

"Моя комната в 22 года, будучи программистом", — Framess.

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"Живу здесь уже несколько лет. Чувствую себя вполне уютно. Немного маловато места, но для меня подходит", — soundandsoil.

Фото © Reddit / soundandsoil

"Переоборудовал студию своего друга. Это был первый случай, когда меня попросили спроектировать чьё-то жилище", — watermelonpep83.

Фото © Reddit / watermelonpep83

"Холостяцкая берлога в Чикаго для меня и моей собаки", — jkfxb19.

Фото © Reddit / jkfxb19

"Только что окончил медицинский университет и начинаю свою карьеру врача. Наконец-то смог позволить себе хорошее жильё", — XANDRPDX.

Фото © Reddit / XANDRPDX

"Мой полный ремонт ванной комнаты", — mightypenguin66.

Фото © Reddit / mightypenguin66

"Жизнь в лофте", — N301CF.

Фото © Reddit / N301CF

"Мне что-то захотелось, и я покрасил стены на кухне в чёрный цвет", — sean__christian.

Фото © Reddit / sean__christian

"30 лет, некоторые говорят, что слишком темно. Какие мысли?" — Elias1993.

Фото © Reddit / Elias1993

"Купил свой первый дом. Постепенно превращаю его в свой дом", — Mattio2187.

Фото © Reddit / Mattio2187

Авторы Сергей Трофимов