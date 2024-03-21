В Москве за организацию нелегального казино задержали тестя Павла Прилучного

В Москве за организацию работы нелегального казино задержали Аршака Брутяна — тестя актёра Павла Прилучного. По данным SHOT, "подпольный Лас-Вегас" находился в, казалось бы, обычной квартире в Рязанском районе. Внутри стояли восемь игровых автоматов.

Помимо 57-летнего Брутяна силовики задержали его подельников — 26-летнего Илгама К. и 55-летнего Арташеса Т. Оба нигде не работают. Проводится проверка. Владельцам подпольного казино грозит до шести лет лишения свободы по статье "Незаконная организация азартных игр, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в особо крупном размере". Уголовное дело пока не возбуждено.