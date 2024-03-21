В Москве завёлся догхантер, который травит собак лакомствами с крючками

В Коммунарке (Новая Москва) появился догхантер, который раскидывает лакомства с крючками внутри. Как сообщили местные собачники, пострадали уже четыре питомца. Одному из них пришлось делать экстренную операцию за 50 тысяч рублей.

Как передаёт телеканал "Москва 24", одно из опасных угощений нашли на территории ЖК "Москвичка" около моста у перехода в сторону леса, где обычно выгуливают собак. Помимо лакомств с крючками, вредитель также раскидывает куски хлеба с розовой жидкостью. Их в частности находят в парке, во дворах и даже в подъездах. В целях безопасности хозяева собак начали проводить рейды и собирать приманки.

Пока поиски догхантера не увенчались успехом, однако у жильцов Коммунарки уже есть подозреваемый. По их мнению, отраву по району раскидывает один из местных жителей — мужчину якобы заметили за этим делом. Попытки достучаться до полиции успехом тоже пока не увенчались, при этом сам потенциальный догхантер свою вину отрицает.

