Регион

Уведомления отключены

21 марта, 13:08

Неизвестные угрожали взорвать "Мону Лизу" и другие шедевры в Лувре

Le Figaro: Лувр получил сообщение с угрозой взорвать "Мону Лизу" да Винчи

Картина "Мона Лиза" в Лувре. Обложка © ТАСС / Zuma

Картина "Мона Лиза" в Лувре. Обложка © ТАСС / Zuma

Неизвестные угрожали взорвать знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и другие шедевры искусства в Лувре во Франции. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Уточняется, что руководитель музея подал 20 марта жалобу правоохранителям на злоумышленников. Угроза была написана на английском языке и отправлена 17 марта через официальный сайт Лувра.

"Мы готовы взорвать "Мону Лизу" и многие другие шедевры. Предостережение: 100 кг C-4 (разновидность взрывчатого вещества. — Прим. Life.ru) могут нанести большой ущерб", — говорится в тексте послания.

Сотрудники службы безопасности не обнаружили никаких подозрительных предметов после тщательного осмотра главного музея Парижа. В настоящее время продолжается расследование.

Притворившийся старушкой посетитель Лувра измазал "Мону Лизу" тортом
Притворившийся старушкой посетитель Лувра измазал "Мону Лизу" тортом

"Мона Лиза" Леонардо да Винчи уже не один раз подвергалась акту вандализма в Лувре. Ранее Life.ru рассказывал, что экоактивисты облили супом это произведение искусства. Брызги попали на бронированное стекло, которое защищало работу художника.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Франция
  • лувр
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров