Неизвестные угрожали взорвать "Мону Лизу" и другие шедевры в Лувре

Неизвестные угрожали взорвать знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и другие шедевры искусства в Лувре во Франции. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Уточняется, что руководитель музея подал 20 марта жалобу правоохранителям на злоумышленников. Угроза была написана на английском языке и отправлена 17 марта через официальный сайт Лувра.

"Мы готовы взорвать "Мону Лизу" и многие другие шедевры. Предостережение: 100 кг C-4 (разновидность взрывчатого вещества. — Прим. Life.ru) могут нанести большой ущерб", — говорится в тексте послания.

Сотрудники службы безопасности не обнаружили никаких подозрительных предметов после тщательного осмотра главного музея Парижа. В настоящее время продолжается расследование.