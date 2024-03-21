Кабмин внёс законопроект о переходе субъектов критической инфраструктуры на российский софт

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России на отечественное программное обеспечение (ПО) для безопасности. Соответствующий документ появился в базе нижней палаты парламента в четверг, 21 марта.

"Проект федерального закона направлен на обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ в условиях введённых санкций и при наличии рисков нарушения работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры по причине введения таких санкций", — сказано в пояснительной записке.

Согласно документу, речь идёт о переходе на преимущественное использование отечественных программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ), а также баз данных и радиоэлектронной продукции. Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 марта следующего года.

Субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) — государственные органы и учреждения, а также компании и индивидуальные предприниматели (ИП), которым принадлежат информационные системы, телекоммуникационные сети, а также автоматизированные системы управления, работающие в области здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики и многих других сферах.