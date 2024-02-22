Медведев оценил идею отключить Россию от глобального интернета

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ высказался против отключения России от глобального интернета. Он не считает нужным перекрывать доступ к внешним ресурсам, но считает нужным "ставить блоки на деструктивные вещи".

"Можно немножко подкрутить что-то, заблокировать, но полностью обособиться в современном мире нереально и не нужно. Чем больше таких сегментов возникает, тем больше к ним интерес. Но нужно ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность. Например, с наркотиками", — сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая kp.ru.

Причём, по его словам, это должно быть весьма и весьма избирательно. А вот защиту критической информационной инфраструктуры зампред СБ назвал важнейшей задачей. Ради этого нужно до 2025 года вообще перевести весь софт на российские рельсы, заметил Медведев.