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27 января, 06:15

"Смотрят что хотят": В Раде признали, что Киев не может перекрыть доступ к контенту из России в Интернете

Депутат Рады Федина: Киев не может закрыть доступ к российскому контенту в Сети

Киев чисто технически не способен закрыть украинцам доступ к российскому контенту в Сети, признала депутат Верховной рады София Федина. По словам парламентария, любые блокировки обходятся в два счёта.

"Люди включают VPN и в результате смотрят то, что хотят смотреть", — пояснила она в эфире YouTube-канала Newsroom.

Федина считает, что потребителем такого контента в основном является молодёжь, движимая чувством протеста: ей все твердят смотреть украинское, а она "назло" — российское. Получают люди его через зарубежные социальные сети и видеохостинги.

Ранее в Молдавии также решили ограничить гражданам доступ к контенту из РФ: в конце октября 2023 года Служба информации и безопасности страны заблокировала более 30 сайтов российских СМИ. Решение объяснили тем, что данные ресурсы якобы "пытаются раскачать конституционный строй" и спровоцировать социальное обострение. В начале января 2024 года посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с притеснениями российских журналистов.

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ТАСС / Андрей Ратмиров

Матвей Константинов
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