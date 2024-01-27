"Смотрят что хотят": В Раде признали, что Киев не может перекрыть доступ к контенту из России в Интернете

Киев чисто технически не способен закрыть украинцам доступ к российскому контенту в Сети, признала депутат Верховной рады София Федина. По словам парламентария, любые блокировки обходятся в два счёта.

"Люди включают VPN и в результате смотрят то, что хотят смотреть", — пояснила она в эфире YouTube-канала Newsroom.

Федина считает, что потребителем такого контента в основном является молодёжь, движимая чувством протеста: ей все твердят смотреть украинское, а она "назло" — российское. Получают люди его через зарубежные социальные сети и видеохостинги.