Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий вызван в Министерство иностранных дел РФ, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинёва. Информация следует из сообщения российского МИД.

"10 января в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинёва. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", — сказано в сообщении ведомства.

Говоря о недружественных действиях Молдавии, МИД РФ подразумевает факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, а также агрессивные заявления антироссийского характера. Вместе с этим дипломату заявлено о решении закрыть въезд на территорию России некоторым официальным лицам республики в ответ на действия молдавского руководства.