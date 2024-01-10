Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ
МИД России заявил решительный протест послу Молдавии из-за действий Кишинёва
Посол Молдавии в России Лилиан Дарий вызван в Министерство иностранных дел РФ, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинёва. Информация следует из сообщения российского МИД.
"10 января в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинёва. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", — сказано в сообщении ведомства.
Говоря о недружественных действиях Молдавии, МИД РФ подразумевает факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, а также агрессивные заявления антироссийского характера. Вместе с этим дипломату заявлено о решении закрыть въезд на территорию России некоторым официальным лицам республики в ответ на действия молдавского руководства.
Лайф сообщал, что в конце октября прошлого года Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала свыше 30 сайтов российских СМИ и объяснила этот шаг тем, что данные ресурсы якобы "пытаются раскачать конституционный строй в стране" и вызвать социальное обострение. Спустя время также стало известно, что Кишинёв присоединился к четырём пакетам санкций Совета ЕС против России.
t.me / МИД РФ