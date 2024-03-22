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22 марта, 05:04

Минобороны РФ сообщило о строительстве детского медицинского центра в Омске

Военные строители возводят в Омске крупный медицинский центр для детей. Как передают представители Минобороны РФ, новое медучреждение строится в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Возведение детского медицинского центра в Омске. Видео © Минобороны РФ

На место возведения объекта прибыли губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель министра обороны Тимур Иванов. Они проинспектировали ход работы. Замглавы МО РФ даже поручил нарастить темпы строительства и увеличить количество специалистов по компонентам.

В ведомстве также рассказали, что площадь медицинского учреждения превысит 33 тысячи квадратных метров. Помимо того, сообщается, что новый детский медцентр будет оборудован по последнему слову техники и сдан "под ключ".

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Ранее Life.ru со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина писал, что в Москве откроется городской вокзал Петровско-Разумовская. Транспортный узел объединит две линии метро, строящуюся станцию первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), а также станцию МЦД-3 и маршруты наземного транспорта.

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Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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