Минобороны РФ сообщило о строительстве детского медицинского центра в Омске
Военные строители возводят в Омске крупный медицинский центр для детей. Как передают представители Минобороны РФ, новое медучреждение строится в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Возведение детского медицинского центра в Омске. Видео © Минобороны РФ
На место возведения объекта прибыли губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель министра обороны Тимур Иванов. Они проинспектировали ход работы. Замглавы МО РФ даже поручил нарастить темпы строительства и увеличить количество специалистов по компонентам.
В ведомстве также рассказали, что площадь медицинского учреждения превысит 33 тысячи квадратных метров. Помимо того, сообщается, что новый детский медцентр будет оборудован по последнему слову техники и сдан "под ключ".
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