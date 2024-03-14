Регион

Уведомления отключены

14 марта, 15:00

Голикова рассказала, сколько объектов здравоохранения и школ откроется к 2030 году

Голикова: В РФ построят более четырёх тысяч объектов здравоохранения к 2030 году

В России к концу 2030 года создадут более четырёх тысяч объектов здравоохранения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что это в перспективе позволит сохранить около одного миллиона жизней.

"Предполагаем, что с учётом определённых вами дополнительных бюджетных ассигнований к концу 2030 года будет создано более четырёх тысяч объектов здравоохранения. Такие качественные инфраструктурные изменения позволят своевременно выявлять и начинать лечение жизнеугрожающих заболеваний, тем самым сохранив около одного миллиона жизней", — указала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с Правительством РФ.

По её словам, вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) по сохранённым жизням может превысить два триллиона рублей. Вместе с тем в России намерены построить 150 школ и 110 детских садов в ближайшие шесть лет. Кроме того, в стране планируется масштабное обновление материально-технической базы свыше 2,5 тысячи зданий детсадов и 9,3 тысячи зданий школ. По словам Голиковой, через шесть лет проблема капитального ремонта этих учреждений будет закрыта.

Голикова назвала три российских региона-долгожителя
Голикова назвала три российских региона-долгожителя

Также Голикова в ходе совещания заявила, что Правительство России работает над новыми национальными проектами. В частности, речь шла о нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь". Его ключевая задача — повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Татьяна Голикова
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров