Голикова: Правительство России начало разработку новых национальных проектов

Правительство России работает над новыми национальными проектами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи членов кабмина с президентом Владимиром Путиным. Работа идёт под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Сейчас — о нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь". Его ключевая задача — повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет", — отметила Голикова.