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14 марта, 14:34

Голикова: Правительство России начало разработку новых национальных проектов

Правительство России работает над новыми национальными проектами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи членов кабмина с президентом Владимиром Путиным. Работа идёт под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Сейчас — о нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь". Его ключевая задача — повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет", — отметила Голикова.

Путин призвал немедленно приступать к работе по национальным проектам
Путин призвал немедленно приступать к работе по национальным проектам

Напомним, 29 февраля Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному собранию. Помимо обсуждения ряда важных внутри- и внешнеполитических вопросов глава государства анонсировал ряд национальных проектов, среди которых — "Продолжительная и активная жизнь". Он призван повысить среднюю продолжительность жизни наших сограждан.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Матвей Константинов
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