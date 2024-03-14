Голикова: Правительство России начало разработку новых национальных проектов
Правительство России работает над новыми национальными проектами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи членов кабмина с президентом Владимиром Путиным. Работа идёт под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Сейчас — о нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь". Его ключевая задача — повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет", — отметила Голикова.
Напомним, 29 февраля Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному собранию. Помимо обсуждения ряда важных внутри- и внешнеполитических вопросов глава государства анонсировал ряд национальных проектов, среди которых — "Продолжительная и активная жизнь". Он призван повысить среднюю продолжительность жизни наших сограждан.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов