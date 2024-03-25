Северокорейский лидер Ким Чен Ын 24 марта посетил расположение 105-й гвардейской сеульской танковой дивизии. Вместе с главой МО Кан Сун Намом и начгенштаба КНДР Ли Ён Гиром он проинспектировал командование формирования, а также стал свидетелем учений экипажей боевых машин.

Политик заслушал доклады и убедился в надлежащем содержании казарм и столовых, пообщавшись с военнослужащими. Затем Ким Чен Ыну провели экскурсию по историческому музею и показали концерт художественной агитбригады дивизии.

Ким Чен Ын посетил сеульскую танковую дивизию и проинспектировал учения. Фото © ЦТАК

"Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что все военнослужащие дивизии наследуют непоколебимый боевой дух фронтовых танкистов военных дней и ярче продемонстрируют дух гвардейской части и в сегодняшней борьбе за защиту Родины и революции", — передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

После северокорейский лидер направился на полигон, где проходили танковые учения. Командование манёврами он взял на себя.

"Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение тем, что принявшие участие в учениях танкисты надёжно подготовлены и готовы выполнять любые боевые задачи, сражаясь с противником по формуле "один против 100", — подытожили в агентстве.