Мощные магнитные бури в начале недели — солнечный прогноз на 25 и 26 марта Из-за солнечной вспышки в прошедшие выходные на Земле началась сильная магнитная буря. Какого уровня будет буря, когда случится её пик и когда она спадёт, читайте на Life.ru. 25 марта, 08:00 Фотография короны Солнца получена 25.03.2024 в 08:55 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO. Обложка © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Согласно данным Института прикладной геофизики, после сильной вспышки на Солнце на Земле с утра 25 марта началась мощная магнитная буря, которая достигла индекса Kp6. В России её максимальный уровень зафиксировали в Мурманске и Москве. 25 марта в шесть утра начались самые сильные колебания, затем, по прогнозам экспертов, их уровень немного спадёт к вечеру понедельника, а во вторник, 26 марта, предположительно с 6:00 до 12:00 часов, снова случится всплеск.

Сильная магнитная буря в понедельник и вторник, 25–26 марта. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Магнитные бури представляют собой серьёзные нарушения в магнитном поле Земли, которые резко меняют её обычный ход и продолжаются от нескольких часов до нескольких суток.

Магнитная буря 25–26 марта связана с мощным взрывом на Солнце, который вызвал большой выброс плазмы в области максимального воздействия на магнитное поле Земли. Этому всплеску был присвоен уровень G1 — ещё не катастрофический, но уже весьма ощутимый.

К вечеру, 26 марта, уровень геомагнитного возмущения начнёт постепенно снижаться.

Некоторые жители Земли могут столкнуться с ухудшением самочувствия: головокружением и нарушением сна. Особенно осторожными нужно быть людям пожилого возраста, людям с психическими расстройствами, людям страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями нервной системы, так как магнитные бури могут вызвать осложнения.

Наиболее типичные симптомы во время магнитных бурь включают в себя замедление капиллярного кровотока, ухудшение проблем с давлением, бессонницу, тахикардию и мигрень.

Авторы Марина Суворова