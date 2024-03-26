Кто на Западе признал грязный след Киева, США и их союзников в московском теракте Западные блогеры, политики и бизнесмены, которые поддержали действия российских силовиков после теракта в "Крокус сити холл", и объяснили, почему власти США и Британии лгут об истинных кураторах и организаторах террора 22 марта. 25 марта, 21:31 Кто на Западе признал грязный след Киева, Вашингтона и Лондона в теракте 22 марта. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В США в пику демократическому мейнстриму находятся люди, которые не боятся поддержать Россию и опровергнуть версию, что боевики, устроившие теракт в Москве 22 марта принадлежали к ИГИЛ*. Сейчас о том, что организаторами расстрела и поджога людей, собравшихся на концерт в "Крокус сити холле", стали ближневосточные радикалы, пишет вся западная пресса, как по команде. Об этом же, еще до того, как были пойманы террористы, заявили в Белом доме.

Не нужно быть конспирологами, чтобы грамотно проанализировать информацию из открытых источников, тем более когда у тебя за плечами известность, собственный бизнес или опыт работы в разведке и неплохие аналитические способности. То же самое происходит и в Британии. Все больше независимых известных людей понимают, кто автор ужасного теракта в Москве.

Мультимиллиардер и экс-кикбоксер Тристан Тейт

Известный британо-американский телеведущий и бизнесмен заявил в соцсетях, что правосудие за такие преступления в России справедливее, чем в Соединенном королевстве.

Британский телеведущий и бизнесмен заявил в соцсетях, что правосудие за такие преступления в России справедливее, чем в Соединенном Королевстве. Фото © YouTube / TheDC Shorts

— К сожалению, в Великобритании эти люди сидели бы в удобном кресле в теплой комнате для допросов напротив детектива, и им задавали бы вопросы, на которые они имели бы «право» не отвечать. Приятно осознавать, что сколько бы ни жили эти животные, их жизнь будет крайне неприятной, — отметил двукратный чемпион Великобритании по кикбоксингу и мультимиллионер Тристан Тейт.

Известный британо-американский телеведущий и бизнесмен заявил в соцсетях, что правосудие за теракт в "Крокусе" в России справедливее, чем в Соединенном королевстве. Фото Telegram / С МЕСТА СОБЫТИЯ

Американский блогер Джек Пособец

Американский блогер Джек Пособец считает, что Украина продолжит теракты, так как переходит к другой стадии противостояния. Видео © Telegram / С МЕСТА СОБЫТИЯ

Крайне правый журналист и блогер с опытом службы на военно-морской базе Гуантанамо и в Управлении военно-морской разведки ВМС США (ONI) предупредил, что Киев меняет формат военных действий.

— Я говорил, что Украина переходит в новую фазу конфликта. Мы увидим теракты и нападения боевиков с использованием провокаций под ложным флагом. Зеленский пару дней назад сказал, что русский народ должен почувствовать на себе всю тяжесть этого, — напомнил Джек Пособец.

Упомянул он и о словах экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая посетив Киев 1 февраля этого года заявила, что Москве следует ожидать «сюрпризов» на поле боя.

Проекция «Летят журавли» на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта 22 марта. Фото © Life.ru

— Мы продолжаем оказывать поддержку... во всех категориях, включая новые инвестиции и новые системы вооружений, — сообщала Нуланд в ходе визита в столицу Украины.

По его мнению, слова Виктории Нуланд о дополнительном финансировании, которые обеспечат Путину несколько неприятных сюрпризов произнесены не случайно.

— Когда она обещает их, вы получаете подобные вещи всего пару недель спустя. Меня поразило то, что обычно джихадисты ИГИЛ* не убегают с места атаки, они, как правило, хотят стать мучениками. Это удивительно, — напоминает Пособец.

Также блогер удивился реакции собственного правительства: "Вы уже знаете, что это ИГИЛ*, но не можете сказать нам, кто взорвал "Северный поток?", справедливо задает он вопрос в своем блоге.

Немецкий активист и бизнесмен Ким Дотком

Немецко-финский предприниматель, владелец файлообменника, где пользователи могут делиться информацией в зашифрованном формате и уже «воевавший» с ФБР из-за аналогичного своего ресурса почти 12 лет назад заявил, что движения и мимика главы киевского режима выдают его с головой и напрямую обвинил в теракте в «Крокус сити молл».

— Зеленский говорит о теракте в Москве. Он полон гнева и ненависти и винит Путина. Он называет заявляет, что российские силовики могли бы предотвратить теракт, если бы они не были заняты на Украине. Но язык его тела говорит сам за себя, выдавая владельца. Он сделал это, — прокомментировал Ким Дотком оскорбления главы киевского режима.

Движения и мимика главы киевского режима выдают его с головой и напрямую обвинил в теракте в «Крокус сити молл». Фото © Telegram / СОЛОВЬЕВ

Он сделал вывод, раз не сработали ни санкции, ни отправленные миллиарды на оружие, ни непоколебимая поддержка, ни контрнаступление, ни постоянная пропаганда, то «терроризм – это все, что у них осталось. И «это тоже не сработает, показывая, насколько они злы и отчаянны».

Напомним, после начала СВО Ким Дотком разоблачил ложь властей США и объяснил, почему началась спецоперация на Украине: "Более 14 000 мирных этнических русских жителей Донбасса были убиты обученными США украинскими силами, а представитель Пентагона открыто хвастается тем, что они вооружали и обучали украинцев в течение восьми лет. Надо же, вы не ожидали, что Россия ответит?". Аудитория его подписчиков в Твиттере на тот момент составляла 815000.

Британский парламентарий Джордж Гэллоуэй

Член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй рассказал, кто по его мнению стоит за терактом в «Крокусе». Он сопоставил последние встречи и поездки известных американских политиков, за которыми в мире закрепилась слава координаторов «цветных революций» и сделал необычные выводы.

— Когда США, Великобритания и другие быстро попытались уверить меня в том, что за массовым убийством в Москве стоит ИГИЛ*, я автоматически понял, что они лгут. И вот что я обнаружил. Никто не объяснил необъявленный визит экс-президента США Барака Обамы на встречу с британскими политиками и представителями служб безопасности на Даунинг-стрит за три дня до теракта в России, — заявил Джордж Гэллоуэ. — Кроме того, Виктория Нуланд, этот ангел смерти, который, если приблизится к вам, будьте уверены, в вашей стране грядет гражданская война, обещала русским несколько неприятных сюрпризов в ближайшие недели и месяцы.

Британский парламентарий обвинил в теракте в Москве США, их союзников по НАТО и Украину. Видео © Telegram / СОЛОВЬЕВ

Также он тоже напомнил о пресс-секретаре Белого дома Джоне Кирби, который предупреждал американских граждан о возможности терактов и предлагал держаться подальше от людных мест, включая торговые центры и театры в Москве «величайшем городе Европы, столице самой большой страны на Земле».

— США, союзники по НАТО и их марионеточный слуга, государство-обрубок Украина, на самом деле ответственны за это массовое убийство, — считает британский парламентарий.

Стоит отметить, что Джордж Гэллоуэй – политик, который в марте с большим отрывом победил на довыборах в Палату общин в Британии (Прим. Life.ru от Рабочей партии — Workers’ Party), он известен своей критикой Украины.

*Запрещённая в России террористическая группировка.

Авторы Елена Стафеева