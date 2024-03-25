"Глупые лжецы": Шведских политиков объявили детсадовцами по сравнению с Путиным и Лавровым
Профессор Арнстберг: Политики Швеции ведут себя как дети в сравнении с Путиным
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Шведские политики ведут себя как детсадовцы в сравнении с президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением поделился профессор этнологии Карл-Олов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV.
"Они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска. Они не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно находятся в детском саду", — рассказал Арнстберг.
По его словам, шведские политики либо глупы, либо являются лжецами, когда речь заходит об украинском конфликте. Он отметил, что финансирование Незалежной не гарантирует победу Киеву.
Ранее шведский аналитик заявил, что западные элиты не могут победить Россию в противостоянии. Он указал на тот факт, что конфликт на Украине оказался полным фиаско для недоброжелателей РФ. По его словам, нашей стране удалось приумножить своё богатство под давлением санкций.