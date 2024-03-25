Регион

Уведомления отключены

25 марта, 12:38

"Глупые лжецы": Шведских политиков объявили детсадовцами по сравнению с Путиным и Лавровым

Профессор Арнстберг: Политики Швеции ведут себя как дети в сравнении с Путиным

Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Шведские политики ведут себя как детсадовцы в сравнении с президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением поделился профессор этнологии Карл-Олов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV.

"Они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска. Они не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно находятся в детском саду", — рассказал Арнстберг.

По его словам, шведские политики либо глупы, либо являются лжецами, когда речь заходит об украинском конфликте. Он отметил, что финансирование Незалежной не гарантирует победу Киеву.

"Это конец": В Швеции озвучили горькую для Запада новость
"Это конец": В Швеции озвучили горькую для Запада новость

Ранее шведский аналитик заявил, что западные элиты не могут победить Россию в противостоянии. Он указал на тот факт, что конфликт на Украине оказался полным фиаско для недоброжелателей РФ. По его словам, нашей стране удалось приумножить своё богатство под давлением санкций.

Александра Мышляева
  • Новости
  • швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров