Шведские политики ведут себя как детсадовцы в сравнении с президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением поделился профессор этнологии Карл-Олов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV.

"Они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска. Они не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно находятся в детском саду", — рассказал Арнстберг.

По его словам, шведские политики либо глупы, либо являются лжецами, когда речь заходит об украинском конфликте. Он отметил, что финансирование Незалежной не гарантирует победу Киеву.