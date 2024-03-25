Учёные обнадёжили метеозависимых россиян по поводу магнитной бури

Магнитная буря, которая накрыла Землю 24 марта, 25 марта уже пошла на спад. Об этом сообщил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в разговоре с RT. Несмотря на то, что вчера индекс геомагнитных бурь доходил до максимальных значений — до 9, сегодня он составит 6–7.

"Сейчас магнитная буря уже идёт на спад, сегодня она будет затихать", — поделился эксперт.

Абунин рекомендует метеозависимым россиянам не переживать по поводу геомагнитных штормов. По его словам, влияние этих процессов на организм человека не доказано. К тому же на Земле, в отличие от космоса, есть защита, состоящая из магнитных полей и атмосферы.