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25 марта, 13:43

Учёные обнадёжили метеозависимых россиян по поводу магнитной бури

Руководитель центра ИЗМИРАН Абунин: Магнитная буря идёт на спад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Магнитная буря, которая накрыла Землю 24 марта, 25 марта уже пошла на спад. Об этом сообщил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в разговоре с RT. Несмотря на то, что вчера индекс геомагнитных бурь доходил до максимальных значений — до 9, сегодня он составит 6–7.

"Сейчас магнитная буря уже идёт на спад, сегодня она будет затихать", — поделился эксперт.

Абунин рекомендует метеозависимым россиянам не переживать по поводу геомагнитных штормов. По его словам, влияние этих процессов на организм человека не доказано. К тому же на Земле, в отличие от космоса, есть защита, состоящая из магнитных полей и атмосферы.

Мощные магнитные бури в начале недели — солнечный прогноз на 25 и 26 марта
Мощные магнитные бури в начале недели — солнечный прогноз на 25 и 26 марта

Ранее Life.ru прогнозировал на 25 и 26 марта сильную магнитную бурю, которая связана с мощным взрывом на Солнце. Этому всплеску был присвоен уровень G1 — ещё не катастрофический, но уже весьма ощутимый, поэтому некоторые жители Земли могут столкнуться с ухудшением самочувствия: головокружением и нарушением сна.

Каринэ Гевондян
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