С 1 апреля повысят пособия на детей: Какие выплаты вырастут и на сколько С 1 апреля увеличатся суммы ряда пособий на детей. Одни выплаты повысят на федеральном уровне, другие — на региональном. Как получить прибавку? 25 марта, 21:35 С 1 апреля повысят пособия на детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

С 1 апреля повысят пособия родителям, которым нужно будет переоформлять в апреле детские выплаты, назначенные в прошлом году. То есть если, к примеру, в семье за 2023 год уменьшился доход, а им выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка. В таком случае в 2024 году могут увеличить размер пособия до 75 % или 100%.

— Размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума региона. К примеру, семья с детьми в Москве может получить 50% — 9793 рубля, 75 % — 14 689,5 рубля либо 100 % прожиточного минимума — 19 586 рублей. Семья в Московской области: 50% — 8873,5 рубля; 75 % — 13 310,25 рубля; 100% прожиточного минимума на ребёнка — 17 747 рублей. В Санкт-Петербурге выплаты составят от 8019,5 до 16 039 рублей. Семья в Ленинградской области получит от 7869,5 до 15 739 рублей, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Если семья переехала в другой регион и там прожиточный минимум на детей выше, то, чтобы получать больше, необходима регистрация по месту пребывания.

— С 1 апреля проводится индексация ряда пособий на детей на уровне регионов и муниципальных образований. Например, в Иркутской области выплаты повысят на 7,4%, — отметила Оксана Красовская.

С 1 апреля сделают прибавку к ряду пособий на региональном уровне. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В частности, ежемесячная выплата социального пособия многодетным семьям составит 280,25 рубля. Пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий для малоимущих и многодетных семей увеличится до 1401,13 рубля. Пособие на ребёнка для граждан, которые получали его по состоянию на 31 декабря 2022 года, будет 325,15 рубля. Вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, вырастет до 4553,81 рубля.

Кроме того, в Иркутске единовременная выплата при усыновлении увеличится до 140 116,76 рубля; единовременная выплата при рождении первого ребёнка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, — до 31 430,78 рубля; областной материнский (семейный) капитал на третьего ребёнка — до 140 116,76 рубля.

— В Республике Мордовия с 1 апреля будет увеличена сумма отдельных выплат. Так, размер ежемесячного денежного пособия многодетным семьям, воспитывающим трёх и более одновременно родившихся детей, увеличен со 124 до 247 рублей на каждого ребёнка (до достижения им возраста 18 лет), — отметила Оксана Красовская.

Размер ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям на оплату лекарств для детей до шести лет увеличен со 189 до 376 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты на детей первого года жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, а также на детей первого, второго и третьего года жизни с алиментарно-зависимой патологией — гипотрофией, железодефицитной анемией, пищевой непереносимостью и нарушениями микробиоценоза кишечника — увеличен с 282 до 561 рубля.

С 1 апреля 2024 года сделают также плановую прибавку к социальным пенсиям. Прибавка составит 7,5%. В частности, вырастет социальная пенсия по инвалидности. Её назначают инвалидам всех групп, не имеющим стажа, а также детям-инвалидам и инвалидам с детства.

В Социальном фонде России также сообщили, что в этом году прабабушкам и прадедушкам на треть увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Это произойдёт в том случае, если на их иждивении находятся правнуки, не имеющие трудоспособных родителей.

— Повышение коснётся также пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе или 18 лет, обучающиеся очно, но не дольше, чем до 23 лет, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства. В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8134,9 рубля. К этой сумме прабабушки и прадедушки получат дополнительно 2711 рублей. Точная сумма выплат зависит от региона проживания, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева