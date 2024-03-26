Почему украинский террор открывает окна Овертона: какую роль играет в этом генерал Сырский Почему чудовищный теракт в "Крокус сити холле" стал частью нового формата войны Украины и НАТО против России и какую роль в этом сыграл генерал Сырский, в разговоре с Life.ru объяснил военный эксперт Максим Ювачёв. 26 марта, 16:49 Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © ТАСС / Zuma

Пазл "Крокуса" в гибридной войне ВСУ и НАТО против России

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в Подмосковье, который готовили радикальные исламисты. Также он добавил, что глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершает преступления против России. Фактически глава российской спецслужбы обозначил инициатора чудовищного теракта в Москве. "А почему он жив до сих пор? — Всё впереди", — ответил на соответствующий вопрос глава ФСБ.

Директор ФСБ Александр Бортников. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

ГУР подчиняется напрямую Министерству обороны Украины, в подчинении находятся и Силы специальных операций Украины (ССО). Задачи последних направлены на проведение диверсий на объектах инфраструктуры противника, организацию и руководство партизанским движением на территории врага или временно оккупированной территории. А новый главком ВСУ Александр Сырский выполняет координирующую роль и находится в прямом контакте с командующими силами НАТО и США.

Речь идёт о взаимодействии Сырского с ГУР, ЦРУ и МИ-6. Усиление атак на инфраструктуру, увеличение вылазок ДРГ в российском приграничье и устроенный теракт в "Крокус сити холле" являются элементами гибридной войны в западном формате. Главным украинским проводником которого и стал Сырский, прозванный "генералом 200".

Задачи Сырского на посту главкома ВСУ

Новый главком Александр Сырский — ученик западной школы. Большой опыт сотрудничества с НАТО, а затем работа по приведению украинской армии к стандартам Североатлантического альянса, несмотря на провальные операции по обороне Артёмовска, а затем и Соледара, не повлияли на его назначение. Кроме того, это ознаменовало переход Украины на новый формат военных действий, полагает военный эксперт Максим Ювачёв.

По его словам, всё дело в том, что новый главнокомандующий приверженец ведения гибридной войны по концепции Фрэнка Хоффмана, согласно которой "на войне все средства хороши", что оправдывало военные действия США в Югославии, Ираке и продолжает оправдывать сейчас на Украине.

— С назначением генерала Сырского в начале 2024 года на должность главнокомандующего ВСУ появилась информация о необходимости перехода к манёвренной обороне. И если в 2023 году Объединённый комитет начальников штабов США отрабатывал на примере украинской армии многодоменную наступательную операцию, то в 2024 году основной акцент будет делаться на отработке гибридных форм ведения военных действий, применения методов децентрализованного командования силами в боевых операциях в совокупности с современными технологиями связи, наблюдения и беспилотными боевыми системами, — комментирует Ювачёв.

Главком ВСУ Александр Сырский с украинскими солдатами. Фото © ТАСС / EPA / YEVGEN HONCHARENKO

Эксперт обращает внимание на материал британского издания The Economist, опубликованного в июне 2023 года, "Кто такой Александр Сырский, глава Сухопутных войск Украины?". В статье уже тогда генерал Сырский был охарактеризован как сторонник принципов децентрализованного командования и использования в войне гибридных методов.

— Само понятие "гибридная война" здесь рассматривается именно с позиции форм и методов, описанных Фрэнком Хоффманом, где применяются потенциал и тактика нерегулярных вооружённых формирований, террористические акты, неизбирательное насилие, принуждение и криминальные беспорядки на территории противника. При этом планирование и реализация военных замыслов с использованием различных методов полностью должно осуществляться одним органом военного управления, — подчёркивает Ювачёв.

В 2023 году Украиной велась активная работа по формированию танковой коалиции. Сейчас же украинским военно-политическим руководством проводится работа по формированию новой коалиции — дроновой. Сам же Сырский недавно обозначил, что в современном общевойсковом бою основным оружием для сухопутных подразделений становятся ударные беспилотные системы.

Выводы и действия украинских военачальников при непосредственном руководстве ими США весьма логичны. Так, при условии того, что ВСУ самостоятельно не способны вести длительные боевые действия с Армией России, а военная помощь Запада скудеет, западные союзники подводят Украину к гибридным формам ведения войны, напоминает Ювачёв.

Здесь эксперт вспоминает о работе Евгения Месснера о сути понятия современной "мятежевойны", согласно которому украинскому военно-политическому руководству предстоит развалить мораль российского народа; работать над поражением моральных потрясений противника; избегать у себя в стране всего того, что может вызвать негативную реакцию в нейтральных государствах, но интересных для Украины. Поэтому стоит ожидать, что ближайшими задачами генерала Сырского станет продолжение террористических атак и вылазок ДРГ на территории противника.

Почему уволили Валерия Залужного

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, который открыто говорил в интервью западным СМИ, что "вырос на российской военной доктрине" и хранит в кабинете собрание сочинений главы российского Генштаба Герасимова, означало выполнение задач, возложенных на него.

— Скрытые задачи провального контрнаступления ВСУ 2023 года заключались в хорошо спланированной операции Объединённого комитета начальников штабов США по наращиванию огневого потенциала НАТО на восточном фланге альянса, а также отработке на практике современных форм и способов ведения общевойсковой операции. При этом украинским войскам была отведена роль подопытных военных подразделений, — считает Ювачёв.

Максим Ювачёв отмечает, что перед генералом Залужным стояла задача выстоять в первый год военных действий с Россией, а в 2023 году провести наступательную операцию, не дав нашим войскам продвинуться вперёд, поэтому его отставка завершила старый формат военных действий Киева.

Авторы Елена Ладилова