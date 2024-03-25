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25 марта, 13:14

Венгрия вновь отказалась поставлять оружие Украине

Сийярто: Венгрия не предоставит Украине оружие и не отправит туда солдат

Венгрия не станет поставлять оружие Украине, а также отправлять на фронт своих военных. Об этом заявил журналистам глава МИД страны Петер Сийярто.

"Позиция Венгрии очень ясная. Это для нас "красная линия". Мы никогда не поставляли вооружения на Украину. Мы не поставляем вооружения, не направляем военных", — отметил министр.

Венгрия хочет удержать НАТО от шага, который поставит мир на порог третьей мировой
Венгрия хочет удержать НАТО от шага, который поставит мир на порог третьей мировой

Ранее Life.ru сообщал, что Будапешт выступает против отправки военного контингента НАТО на Украину, так как это нарушило бы принятое около двух лет назад решение блока не становиться стороной конфликта. Там предупредили, что такое решение поставит мир на порог третьей мировой войны.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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