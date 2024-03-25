Венгрия вновь отказалась поставлять оружие Украине

Венгрия не станет поставлять оружие Украине, а также отправлять на фронт своих военных. Об этом заявил журналистам глава МИД страны Петер Сийярто.

"Позиция Венгрии очень ясная. Это для нас "красная линия". Мы никогда не поставляли вооружения на Украину. Мы не поставляем вооружения, не направляем военных", — отметил министр.