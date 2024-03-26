Северокорейское ТВ заблюрило джинсы телеведущего из-за "империализма"

Корейское центральное телевидение (KCTV) подвергло цензуре джинсы ведущего британского шоу о садоводстве. Речь идёт о программе "Секреты сада" (Garden Secrets) — она вышла на Би-би-си ещё в 2010 году, а недавно повтор показали на государственном информационном канале КНДР.

Северокорейское ТВ заблюрило джинсы ведущего в шоу о садоводстве. Видео © KCTV / Би-би-си

На эпизод выпуска, в котором штаны ведущего Алана Титчмарша были размыты, тут же обратили внимание зрители. И этому уже нашлось объяснение. Дело в том, что с начала 1990-х годов джинсы запрещены в Северной Корее как "символ американского империализма".

Отметим, что нелегальные копии шоу "Секреты сада" показывают в КНДР с 2022 года, при этом вносят некоторые изменения. Так, часовые эпизоды сокращают до 15 минут. Также в программу добавляют северокорейскую музыку.