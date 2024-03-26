Регион

Уведомления отключены

26 марта, 18:36

Северокорейское ТВ заблюрило джинсы телеведущего из-за "империализма"

KCTV подвергло цензуре джинсы ведущего шоу Би-би-си о садоводстве

Корейское центральное телевидение (KCTV) подвергло цензуре джинсы ведущего британского шоу о садоводстве. Речь идёт о программе "Секреты сада" (Garden Secrets) — она вышла на Би-би-си ещё в 2010 году, а недавно повтор показали на государственном информационном канале КНДР.

Северокорейское ТВ заблюрило джинсы ведущего в шоу о садоводстве. Видео © KCTV / Би-би-си

На эпизод выпуска, в котором штаны ведущего Алана Титчмарша были размыты, тут же обратили внимание зрители. И этому уже нашлось объяснение. Дело в том, что с начала 1990-х годов джинсы запрещены в Северной Корее как "символ американского империализма".

Отметим, что нелегальные копии шоу "Секреты сада" показывают в КНДР с 2022 года, при этом вносят некоторые изменения. Так, часовые эпизоды сокращают до 15 минут. Также в программу добавляют северокорейскую музыку.

Пикантная оговорка рязанского телеведущего добавила огня конкурсу скрипачей
Пикантная оговорка рязанского телеведущего добавила огня конкурсу скрипачей

В ноябре 2020 года южнокорейский телеканал MBN представил первую ведущую c искусственным интеллектом, которую не отличить от человека. Она обладает минимальной дикцией и не делает оговорок в прямом эфире.

Обложка ©

KCTV / Би-би-си

Никита Осипов
  • Новости
  • КНДР
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров