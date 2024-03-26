Регион

Уведомления отключены

26 марта, 19:59

Вратарь "Химок" Митрюшкин сменит клуб по окончании сезона

Журналист Карпов: Вратарь "Химок" Антон Митрюшкин перейдёт в "Локомотив"

Футболист Антон Митрюшкин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Футболист Антон Митрюшкин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Голкипер подмосковных "Химок" 28-летний Антон Митрюшкин перейдёт в "Локомотив" на три года согласно контракту, рассказал в телеграм-канале журналист Иван Карпов. В качестве подъёмных футболист получит 15 миллионов рублей, а его ежемесячная зарплата составит три миллиона рублей.

Карпов объяснил, что Митрюшкина решили взять после отказа голкипера команды Даниила Худякова от продления контракта. К тому же Митрюшкин дружит с главным голкипером команды Ильёй Лантратовым, а ещё знает английский, немецкий и французский.

"Авангард" уволил главного тренера после разгромного поражения от "Локомотива"
"Авангард" уволил главного тренера после разгромного поражения от "Локомотива"

В "Химках" Митрюшкин играет с лета 2022 года. В составе команды он провёл 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах сумел защитить ворота в ответственный момент.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ФК Химки
  • антонмитрюшкин
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров