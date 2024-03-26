Вратарь "Химок" Митрюшкин сменит клуб по окончании сезона
Журналист Карпов: Вратарь "Химок" Антон Митрюшкин перейдёт в "Локомотив"
Футболист Антон Митрюшкин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Голкипер подмосковных "Химок" 28-летний Антон Митрюшкин перейдёт в "Локомотив" на три года согласно контракту, рассказал в телеграм-канале журналист Иван Карпов. В качестве подъёмных футболист получит 15 миллионов рублей, а его ежемесячная зарплата составит три миллиона рублей.
Карпов объяснил, что Митрюшкина решили взять после отказа голкипера команды Даниила Худякова от продления контракта. К тому же Митрюшкин дружит с главным голкипером команды Ильёй Лантратовым, а ещё знает английский, немецкий и французский.
В "Химках" Митрюшкин играет с лета 2022 года. В составе команды он провёл 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах сумел защитить ворота в ответственный момент.