Вратарь "Химок" Митрюшкин сменит клуб по окончании сезона

Голкипер подмосковных "Химок" 28-летний Антон Митрюшкин перейдёт в "Локомотив" на три года согласно контракту, рассказал в телеграм-канале журналист Иван Карпов. В качестве подъёмных футболист получит 15 миллионов рублей, а его ежемесячная зарплата составит три миллиона рублей.

Карпов объяснил, что Митрюшкина решили взять после отказа голкипера команды Даниила Худякова от продления контракта. К тому же Митрюшкин дружит с главным голкипером команды Ильёй Лантратовым, а ещё знает английский, немецкий и французский.