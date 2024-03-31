Удар из космоса: Что случилось с Марсом после падения огромного астероида По множеству оставленных на поверхности следов удалось составить представление, что за небесное тело рухнуло на Красную планету. 30 марта, 21:38 Что случилось с Марсом после падения огромного астероида. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Недалеко от марсианского экватора, в низменной местности под названием равнина Элизий, наблюдается ударный кратер, который очень заинтересовал планетологов. Его диаметр — 14 километров. Каких габаритов был астероид, который оставил этот след, не уточняется, но, в принципе, можно составить об этом представление на основе сравнений с другими.

Ударный кратер Коринто на Марсе. Фото © NASA

К примеру, на Земле эффектный Аризонский кратер имеет диаметр 1 километр 200 метров, и это, по расчётам, результат падения 50–60-метрового камня. А скажем, знаменитый 180-километровый кратер Чиксулуб в Мексике остался от легендарного "убийцы динозавров" — астероида диаметром около десяти километров, который считают главным подозреваемым в массовом вымирании динозавров 66 миллионов лет назад. Таким образом, тот любопытный кратер на Марсе (он называется Коринто) — нечто среднее. Можно предполагать, что известный 500-метровый околоземный астероид Бенну, откуда недавно доставили образцы грунта, в случае падения оставит на нашей планете примерно таких размеров отпечаток.

Но "виновник" кратера Коринто, судя по оставленным следам, был плотнее, тяжеловеснее Бенну. Учёные считают, что это была базальтовая глыба. Дело в том, что вокруг Коринто наблюдается превеликое множество так называемых вторичных кратеров: когда глыба рухнула, от удара марсианский грунт подбросило вверх и раскидало во все стороны, но преимущественно — в южном направлении. Там эти вторичные кратеры (размерами от метров десяти и до километра с лишним) распространились целыми "лучами" на расстояние до 1850 километров от основного. Их общее количество оценивается в два миллиарда. По их распределению сделали вывод, что астероид летел с северной стороны под углом 30–45 градусов. И прилетел он, по оценкам, два с небольшим миллиона лет назад. По меркам геологическим это недавно.

Стоит отметить, Коринто не только наводит на размышления о том, что может упасть с неба, — он кое-что выдаёт насчёт прошлого Марса. Планетологи (а это те же геологи, просто изучающие другие планеты) наблюдают на дне основного кратера такие ямы, в которых они опытным глазом распознают следы испарения, а точнее — выхода из воды растворённых в ней газов. Поэтому они сильно подозревают, что 2,3 миллиона лет назад, когда прилетел этот астероид, марсианская поверхность на месте падения была покрыта коркой водяного льда. Напомним, на Марсе замечены явно русла пересохших рек и прочие следы водных потоков. Когда-то на Красной планете была полноценная гидросфера. Поэтому учёные стараются понять, сколько она продержалась и куда исчезла. По основной версии, вода по большей части улетучилась в космос, но есть альтернативное мнение, что на самом деле её как бы вобрала в себя марсианская поверхность: молекулы воды встроились в кристаллическую структуру минералов, это называется гидратацией пород.

Авторы Адель Романенкова