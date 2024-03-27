ВРНС призвал законодательно закрепить триединство русского народа

Россия должна вернуться к доктрине триединства русского народа, куда были отнесены великороссы, малороссы и белорусы. Об этом говорится в документе, учреждённом по итогам съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС), на котором председательствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"России следует возвратиться к существующей более трёх веков доктрине триединства русского народа, согласно которой русский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов. <...> Помимо признания и развития в отечественной науке доктрина триединства должна получить законодательное закрепление", — говорится в документе.