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27 марта, 16:14

ВРНС призвал законодательно закрепить триединство русского народа

Россия должна вернуться к доктрине триединства русского народа, куда были отнесены великороссы, малороссы и белорусы. Об этом говорится в документе, учреждённом по итогам съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС), на котором председательствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"России следует возвратиться к существующей более трёх веков доктрине триединства русского народа, согласно которой русский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов. <...> Помимо признания и развития в отечественной науке доктрина триединства должна получить законодательное закрепление", — говорится в документе.

Ранее патриарх Кирилл, выступая на съезде ВРНС, заявил о попытке врагов России столкнуть две традиционные религии. Это становится понятно, если посмотреть на исполнителей теракта в "Крокусе", подчеркнул глава РПЦ.

Патриарх Кирилл заявил о попытке врагов РФ столкнуть две традиционные религии
Патриарх Кирилл заявил о попытке врагов РФ столкнуть две традиционные религии
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Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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