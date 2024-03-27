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27 марта, 09:40

Патриарх Кирилл заявил о попытке врагов РФ столкнуть две традиционные религии

Враги России пытаются столкнуть между собой две традиционные религии в стране. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря о теракте в "Крокус сити холле".

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), противники РФ хотят разыграть сценарии с использованием религиозного и межнационального фактора. Это понятно, если посмотреть на исполнителей теракта, отметил патриарх. Недоброжелатели России попытались использовать миграционную ситуацию и обострить межнациональные отношения в стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора, указал предстоятель РПЦ.

"Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими. Конечно, мы не можем ничего подобного допустить в России", — отметил патриарх на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Патриарх Кирилл совершил первую заупокойную литию по жертвам теракта в "Крокусе"
Патриарх Кирилл совершил первую заупокойную литию по жертвам теракта в "Крокусе"

Теракт в красногорском "Крокусе" произошёл в пятницу, 22 марта, перед концертом группы "Пикник". Расстреляв посетителей, террористы устроили поджог и скрылись, позднее их задержали в Брянской области по пути на Украину. Согласно последней информации, трагедия унесла 139 жизней, ещё 360 человек пострадали. Уже 24 марта все четверо напавших были арестованы. На следующий день суд отправил в СИЗО троих соучастников — отца и сыновей, продавших им использовавшийся при теракте автомобиль. А 26 марта под стражу заключили предпринимателя, который сдал квартиру главарю банды.

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ТАСС / Егор Алеев

Никита Никонов
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