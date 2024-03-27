Патриарх Кирилл заявил о попытке врагов РФ столкнуть две традиционные религии

Враги России пытаются столкнуть между собой две традиционные религии в стране. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря о теракте в "Крокус сити холле".

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), противники РФ хотят разыграть сценарии с использованием религиозного и межнационального фактора. Это понятно, если посмотреть на исполнителей теракта, отметил патриарх. Недоброжелатели России попытались использовать миграционную ситуацию и обострить межнациональные отношения в стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора, указал предстоятель РПЦ.