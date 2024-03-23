Патриарх Кирилл совершил первую заупокойную литию по жертвам теракта в "Крокусе"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы совершить первую заупокойную литию (заупокойная служба, которая короче, чем панихида) о невинно убиенных в теракте в "Крокусе". На вечернее богослужение, в которое вошла и поминальная служба, в главном кафедральном соборе Москвы собралось несколько сотен верующих.

Патриарх совершил первую заупокойную литию о невинно убиенных в теракте в "Крокусе". Видео © VK / Православная телекомпания "Союз"

Ранее сегодня глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон совершил панихиду в "Крокус сити холле". Также поминальное богослужение прошло в Главном храме Вооружённых сил РФ в парке "Патриот" в Московской области.