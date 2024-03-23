Патриарх Кирилл совершил первую заупокойную литию по жертвам теракта в "Крокусе"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы совершить первую заупокойную литию (заупокойная служба, которая короче, чем панихида) о невинно убиенных в теракте в "Крокусе". На вечернее богослужение, в которое вошла и поминальная служба, в главном кафедральном соборе Москвы собралось несколько сотен верующих.
Патриарх совершил первую заупокойную литию о невинно убиенных в теракте в "Крокусе". Видео © VK / Православная телекомпания "Союз"
Ранее сегодня глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон совершил панихиду в "Крокус сити холле". Также поминальное богослужение прошло в Главном храме Вооружённых сил РФ в парке "Патриот" в Московской области.
Выражая соболезнования родным и близким погибших, глава Русской православной церкви заявил о жестокости теракта в "Крокусе". Патриарх также выразил уверенность в том, что правоохранительные органы сделают всё возможное, чтобы как можно скорее раскрыть "дерзкое преступление" и привлечь причастных к суду.
22 марта вооружённые террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске и начали без разбора расстреливать людей, после чего подожгли здание, облив кресла бензином. СК РФ сегодня сообщил о 133 погибших. По неофициальной информации, число жертв достигает 143, свыше 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, среди них четверо боевиков, которые пытались сбежать на Украину. Машину преступников остановили в Брянской области. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от анонимов в Сети. Завтра, 24 марта, объявлено в РФ днём общенационального траура.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko