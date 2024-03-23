Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов после теракта в "Крокусе"
Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии после теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом говорится в циркулярном письме митрополита Григория, первого викария патриарха, распространённом пресс-службой Русской церкви.
В воскресенье во всех храмах столицы будут произнесены особые молитвы о здравии пострадавших в теракте в Красногорске, а также за упокой погибших. Кроме того, патриарх призвал духовенство Московской епархии оказывать особое внимание пострадавшим и родственникам жертв трагедии.
"При обращении в храмы и монастыри с просьбой об отпевании погибших в террористическом акте надлежит совершать таковые безвозмездно", — говорится в письме.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в красногорском Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 115 человек, более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, причастных к теракту. По информации следствия, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Однако автомобиль террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы.
ТАСС / Метцель Михаил