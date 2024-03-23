Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов после теракта в "Крокусе"

Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии после теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом говорится в циркулярном письме митрополита Григория, первого викария патриарха, распространённом пресс-службой Русской церкви.

В воскресенье во всех храмах столицы будут произнесены особые молитвы о здравии пострадавших в теракте в Красногорске, а также за упокой погибших. Кроме того, патриарх призвал духовенство Московской епархии оказывать особое внимание пострадавшим и родственникам жертв трагедии.