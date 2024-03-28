Как в России строят "лёгкие" мосты под ключ 28 марта, 15:06 Фото © Алюминиевая Ассоциация

Первые в современной России алюминиевые мосты появились в 2017 году в Нижегородской области. С тех пор эта практика расширяется и охватывает всё новые регионы: так, в Москве есть уже три пешеходных моста из алюминия, в Туле и Самаре — по одному. А лидером в мостостроении является Красноярск, где функционируют семь мостов из алюминиевых сплавов. Эволюция технологии возведения алюминиевого мостостроения происходит стремительными темпами — в России построены вантовый мост, со смотровой площадкой, через железнодорожные пути. Теперь регионам страны предлагают принципиально новый проект — мостокомплекты из алюминиевых сплавов.

Этот проект Алюминиевой Ассоциации — "Мостокомплект — мост в комфортную городскую среду" — вошёл в топ-1000 на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" по направлению "Пространство для жизни". Всего на форуме было представлено более 30 тысяч решений.

Проект позволяет возводить типовые конструкции под ключ в сжатые сроки и с ограниченными ресурсами. Это существенно сокращает время монтажа или строительства новых мостов, а также экономит региональные бюджеты. Отдельный плюс в том, что алюминиевые сплавы обладают повышенной стойкостью к коррозии и перепадам температур, они не требуют специального ухода, а мосты из них отличаются высокой прочностью. Из-за лёгкости конструкций на этапах монтажа не требуется привлечение дорогостоящих тяжёлых кранов и дополнительных рабочих. На объект поступает уже полностью готовая конструкция, и её установку можно проводить даже в стеснённых условиях плотной городской застройки.

Мост под ключ включает в себя возведение фундамента (винтовые сваи), пролётного строения, настила прохожей части и антискользящего покрытия. В итоге город получает ещё один объект для комфортной городской среды или реконструкцию старого пространства.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что в Нижегородской области запустили движение по первому в России автодорожному мосту из алюминиевых сплавов. Переправа через реку Линду длиной 72 метра построена в Борском районе на автодороге Толоконцево – Могильцы. Таких технологий мостостроения в нашей стране прежде не применялось.

Авторы Александра Вишнякова