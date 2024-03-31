День Эйфелевой башни, Кирилл – дери полоз: Праздники и приметы 31 марта Государственных и профессиональных праздников 31 марта в России нет. Поздравляем с днём рождения Эйфелеву башню и читаем заговоры на Кирилла – дери полоза. 30 марта, 21:00 Какие праздники отмечают в России и мире 31 марта? Какой это день по народному календарю? Обложка © Wikipedia

День Эйфелевой башни

Дата в 2024 году: 31 марта, воскресенье.

Неформальный праздник, в России официального статуса не имеет.

Официальное открытие знаменитой башни, сконструированной инженером Густавом Эйфелем, состоялось 31 марта 1889 года. В этот день создатель собственноручно водрузил на её вершине французский флаг. Поэтому в эту дату и отмечают праздник Eiffel Tower Day — День Эйфелевой башни.

Эйфелева башня — главный туристический символ Парижа и всей Франции. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Первоначально Эйфелева башня строилась для Всемирной парижской выставки 1889 года, ознаменовавшей столетие Французской революции. Она служила аркой перед входом в павильоны, расположенные на парижском холме Трокадеро, и должна была быть разобрана в 1909 году.

Сначала парижане встретили появление сооружения весьма недоброжелательно. Сформированный из противников Комитет трёхсот называл её "срамом Парижа", а Ги де Мопассан — "безобразным скелетом". Однако из-за того, что на башне размещались радиопередатчики, её решили не демонтировать. Парижане постепенно не только привыкли к сооружению, но и стали считать его символом своего города, ласково называя Железной дамой. А Мопассан полюбил обедать в открытом на втором этаже ресторане. Правда, мнения своего не изменил и на вопрос о том, как он может каждый день посещать башню, к которой испытывает столь сильную неприязнь, отвечал: "Это — единственное место во всём Париже, откуда её не видно".

Сейчас Эйфелеву башню посещает по 6 млн туристов в год, а её годовой бюджет превышает 100 млн евро. Символ Парижа за годы своего существования для многих людей стал источником романтического настроения и любовных порывов. Некоторые французы и туристы воспринимают Эйфелеву башню как одухотворённое существо. А некая гражданка США Эрика в 2007 году даже официально вышла за башню замуж, взяв после свадьбы фамилию Ля Тур Эйфель.

Кирилл – дери полоз

Дата в 2024 году: 31 марта, воскресенье.

Другие названия: День Кирилла; Кириллов день; Кирилл – полозья дери.

Церковное название: святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Значение: почтение памяти святого Кирилла Иерусалимского.

Народный праздник Кирилл – дери полоз отмечается 31 марта (по старому стилю — 18 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти святителя Кирилла Иерусалимского, архиепископа.

Икона святителя Кирилла Иерусалимского. Фото © azbyka.ru

Кирилл родился в Иерусалиме в 315 году в благочестивой семье. Принял монашеский постриг, впоследствии стал архиепископом. Активно боролся с арианской ересью. Противники истинной веры добились изгнания Кирилла из города. Святитель распродал имущество, на вырученные деньги кормил голодных людей. Многие годы он терпел лишения и гонения за веру, лишь царь Феодосий Великий встал на его защиту, вернул в город и восстановил в архипастырской деятельности. Кирилл оставил после себя много трудов, лучшими из которых признаны 23 поучения и две беседы на евангельскую тему.

В этот день верующие посещают богослужение и просят Кирилла о хорошем урожае, чтобы не было голода. Народное название праздника "дери полоз" связано с тем, что в старые времена тот, кто решался выехать на санях в этот день, мог легко испортить полозья на оттаявшей днём, но подмёрзшей за ночь дороге. На Кирилла целители лечили грыжу, а знахари читали заговоры от несчастий.

31 марта на санях выезжать было уже нежелательно — не сезон. Фото © maslovka.org

Приметы на 31 марта:

в Кириллов день, по народному поверью, запрещается стричь волосы и ногти, чтобы не навлечь на себя беду;

нельзя ходить по гостям — можно потерять свою счастливую долю;

во время купания ребёнка не открывают входную дверь, иначе ребёнок может лишиться удачи в жизни;

если рано цветёт мать-и-мачеха, то весна будет ранняя и тёплая;

с прилётом лебедей наступают весенние дни;

если скворцы запаздывают с прилётом, то весна будет холодной и ненастной;

появились комары — ближайшие дни будут тёплыми.

Именины 31 марта отмечают:

Трофим

Кирилл

Дмитрий

Даниил

Наталья.

Авторы Андрей Соколов