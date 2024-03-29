В Кремле пока не готовы озвучить решение о поездке Путина на саммит G20 в Бразилии
Песков: Пока не известно, отправится ли Путин на саммит G20 в Бразилии
Пока не обсуждалось, отправится ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Бразилию, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Эти вопросы пока не рассматривались", — подчеркнул Песков.
Кстати, ранее в Бразилии поддержали Путина после выборов главы государства. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва поздравил российского коллегу с победой.
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Life.ru / Павел Баранов