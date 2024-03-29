На Солнце произошла вспышка X-класса "Фобос" сообщил о новой вспышке на Солнце, получившей высший балл X 29 марта, 14:53 Солнечная вспышка. Обложка © Zuma / TASS

На Солнце зафиксирована мощная вспышка в ночь на 29 марта, очагом активности стал тот же участок, где недавно уже регистрировался большой выплеск солнечной плазмы. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"Около полуночи на Солнце была зафиксирована сильная вспышка высшего балла X. Вспышка началась в 23:29, за полчаса до полуночи по московскому времени, и завершилась почти точно в полночь, в 00:01", — отметили специалисты.

Солнечные вспышки X-класса являются самыми большими и мощными. В среднем они происходят примерно десять раз в год и чаще встречаются при солнечном максимуме. Во время вспышки X-класса на дневной стороне Земли уровень радиопомех достигает экстремального (R3-R5). Последствием вспышки вблизи центра обращённого к Земле диска может стать сильный и продолжительный шторм солнечной радиации, который может создать значительный выброс корональной массы и привести к серьёзным (G4) или экстремальным (G5) геомагнитным штормам на Земле.

По мнению учёных "Фобоса", сейчас минимальны риски негативного воздействия вспышки на поверхность Земли, однако частота подобных природных явлений настораживает.

Ранее Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщила о том, что 23 марта на Солнце произошло 13 сильных вспышек, из которых 12 были класса М, а одна принадлежала высшему классу Х.

Авторы Татьяна Миссуми