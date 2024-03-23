На Солнце зафиксировали 13 сильных вспышек за сутки

Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщила о том, что 23 марта на Солнце произошло 13 сильных вспышек, из которых 12 были класса М, а одна принадлежала высшему классу Х.

Согласно отчёту, первая сильная вспышка класса X1.1 длилась 54 минуты и произошла в 04:33 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен под номером 3615. После этого в этой же группе пятен были зафиксированы ещё 12 импульсов класса М разной силы, начиная от М1.0 в 09:55 и заканчивая М5.4 в 17:02.

Последняя зарегистрированная вспышка класса М2.8 продолжительностью 48 минут была в 19:51 по московскому времени в рентгеновском диапазоне.