На Солнце зафиксировали 13 сильных вспышек за сутки
Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщила о том, что 23 марта на Солнце произошло 13 сильных вспышек, из которых 12 были класса М, а одна принадлежала высшему классу Х.
Согласно отчёту, первая сильная вспышка класса X1.1 длилась 54 минуты и произошла в 04:33 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен под номером 3615. После этого в этой же группе пятен были зафиксированы ещё 12 импульсов класса М разной силы, начиная от М1.0 в 09:55 и заканчивая М5.4 в 17:02.
Последняя зарегистрированная вспышка класса М2.8 продолжительностью 48 минут была в 19:51 по московскому времени в рентгеновском диапазоне.
А ранее Life.ru сообщал, что на Солнце произошла мощная вспышка высокого класса М. Такой уровень может сказываться на определении местоположения кораблей и самолётов — теряется радиоконтакт с водными и воздушными судами на десятки минут.
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