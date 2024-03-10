На Солнце произошла вторая сильная вспышка, которая угрожает самолётам и кораблям

В воскресенье, 10 марта, на Солнце произошла мощная вспышка высокого класса М. Это второе явление такого типа за последние двое суток, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"10 марта в 15:13 (по московскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3599 (S13W38) зарегистрирована вспышка М7.4 продолжительностью 31 минута", — приводит ТАСС слова представителей института.

По сведениям мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли за последние сутки было на уровне R2 (слабое влияние) по шкале из пяти показателей. Такой уровень может сказываться на определении местоположения кораблей и самолётов — теряется радиоконтакт с водными и воздушными судами на десятки минут.