Землян предупредили о возвращении в Средневековье из-за вспышек на Солнце
Журналист El Pais Медиавилла: Вспышки на Солнце могут разрушить электросеть Земли
Из-за мощнейших вспышек на Солнце Земля может вернуться в Средневековье. Об этом предупредил журналист Даниэль Медиавилла в авторском блоге испанской газеты El Pais на "Ютубе".
Он пояснил, что в результате таких явлений из строя могут выйти спутники и разрушиться электросети, а также отметил, что вспышки ожидаются в течение всего 2024 года. По его словам, жители всей Земли могут остаться без электричества, а значит, и возможности использовать все блага цивилизации.
Медиавилла также вспомнил 1859 год, когда произошло "событие Кэррингтона", оставившее людей без телефонной связи из-за геомагнитной бури. Причём сейчас, по его мнению, последствия могут быть в разы серьёзнее, ведь на сегодняшний день быт человека тесно связан с электричеством.
А ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 23 февраля на Солнце сразу после двойной вспышки произошёл самый крупный за семь лет взрыв. По словам учёных, это уже третье за последнее время явление класса X. Исследователи отметили, что потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в несколько раз ниже рекорда.
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