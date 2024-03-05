Землян предупредили о возвращении в Средневековье из-за вспышек на Солнце

Из-за мощнейших вспышек на Солнце Земля может вернуться в Средневековье. Об этом предупредил журналист Даниэль Медиавилла в авторском блоге испанской газеты El Pais на "Ютубе".

Он пояснил, что в результате таких явлений из строя могут выйти спутники и разрушиться электросети, а также отметил, что вспышки ожидаются в течение всего 2024 года. По его словам, жители всей Земли могут остаться без электричества, а значит, и возможности использовать все блага цивилизации.

Медиавилла также вспомнил 1859 год, когда произошло "событие Кэррингтона", оставившее людей без телефонной связи из-за геомагнитной бури. Причём сейчас, по его мнению, последствия могут быть в разы серьёзнее, ведь на сегодняшний день быт человека тесно связан с электричеством.