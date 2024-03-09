На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M

В ночь на 9 марта на Солнце зафиксировали сильную вспышку высокого класса М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По его информации, вспышка произошла в 00:26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне и продлилась 13 минут. Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1 (слабое влияние) по шкале из пяти показателей, согласно сведениям мониторинга космической погоды.

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Чаще всего они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут влиять на возникновение магнитных бурь.