На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M
Институт прикладной геофизики зафиксировал на Солнце мощную вспышку класса M
В ночь на 9 марта на Солнце зафиксировали сильную вспышку высокого класса М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
По его информации, вспышка произошла в 00:26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне и продлилась 13 минут. Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1 (слабое влияние) по шкале из пяти показателей, согласно сведениям мониторинга космической погоды.
Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Чаще всего они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут влиять на возникновение магнитных бурь.
А ранее Life.ru писал, что Земля из-за вспышек на Солнце может вернуться в эпоху Средневековья. В результате таких явлений из строя могут выйти спутники и разрушиться электросети.
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