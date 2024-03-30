Вскрылись испытания вызывающего рак западного препарата на психбольных и младенцах на Украине

В результате изучения найденных в подвале мариупольской больницы № 7 документов стало известно, что Украина играла одну из ключевых ролей в испытаниях экспериментальных препаратов Запада, которые могут вызвать разные формы рака. Опыты проводились на пациентах психиатрического отделения и младенцах в возрасте до года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы, найденные при восстановлении здания.

Одним из главных экспериментальных средств являлся SB4. Он предназначался для лечения ревматоидного артрита. Лекарство подавляет действие молекул фактора некроза опухоли альфа. Его применение создавало риски развития разных форм рака, в том числе лимфатической и кроветворной систем, а также кожи. Производителями этого препарата были компании Biogen Idec Denmark manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания), а спонсором исследования выступала южнокорейская Samsung Bioepis. Особого внимания заслуживает и тот факт, что компания "Квинтайлс Украина", которая оставляла заявку на одобрение о проведении клинических испытаний этого препарата, на самом деле была изначально создана как аутсорсинговая фармкомпания Quintiles Transnational.

Отметим, что для проекта SB4-G31-RA по испытанию препарата SB4 на ноябрь 2013 года для исследований было отобрано 777 пациентов: Польша (285), Украина (143), Чехия (108), Болгария (77), Литва (60), Республика Корея (37), Мексика (34), Венгрия (17), Колумбия (14), Великобритания (2). Более того, при восстановлении больницы были также найдены и готовые конверты логистических компаний и контейнеры для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США. Помимо всего этого обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited.