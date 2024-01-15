Некоторые высокопоставленные лица в США причастны к коронавирусной пандемии, благодаря которой получили прямую финансовую выгоду от распространения некачественных вакцин. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 15 января, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Ранее российские военные отмечали, что вспышки птичьего гриппа в регионах России вызывают серьёзную озабоченность в связи с имеющимися данными о химических и биологических опытах США на территории Украины. В частности, были раскрыты факты массового падёжа птиц на территории заповедника в Херсонской области в 2021 году. Оказалось, что украинская сторона предлагала сотрудникам учреждения крупное денежное вознаграждение за вывоз или уничтожение результатов проводившихся там исследований штаммов птичьего гриппа. В российском Минобороны не исключают, что заказчиком подобных проектов является Вашингтон.