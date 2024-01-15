Российские военные узнали, как Pfizer и Moderna наживались на пандемии коронавируса
Начальник РХБЗ Кириллов обвинил власти и бизнес США в заговоре вокруг CoViD-19
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Некоторые высокопоставленные лица в США причастны к коронавирусной пандемии, благодаря которой получили прямую финансовую выгоду от распространения некачественных вакцин. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 15 января, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
В числе этих лиц он назвал бывшего директора ЦРУ Джину Хаспел, американского министра здравоохранения Алекса Азара и советника Белого дома Энтони Фаучи.
"Они преднамеренно препятствовали расследованию причин пандемии CoViD-19 и манипулировали общественным мнением. Отдельного упоминания заслуживают высшие должностные лица фармацевтических компаний Pfizer и Moderna Альберт Бурла и Стефан Бансель, получившие сверхприбыли на продажах опасных для здоровья человека препаратов", — подчеркнул генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Ранее российские военные отмечали, что вспышки птичьего гриппа в регионах России вызывают серьёзную озабоченность в связи с имеющимися данными о химических и биологических опытах США на территории Украины. В частности, были раскрыты факты массового падёжа птиц на территории заповедника в Херсонской области в 2021 году. Оказалось, что украинская сторона предлагала сотрудникам учреждения крупное денежное вознаграждение за вывоз или уничтожение результатов проводившихся там исследований штаммов птичьего гриппа. В российском Минобороны не исключают, что заказчиком подобных проектов является Вашингтон.