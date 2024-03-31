"Роскосмос" запустит спутник детальной съёмки "Ресурс-П" с Байконура 31 марта

Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 запустят на орбиту 31 марта с космодрома Байконур. Аппарат может делать высокодетальные снимки земной поверхности с разрешением 70 сантиметров, рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" № 4 планируется 31 марта в 12:36:45 по московскому времени", — сказано в публикации корпорации.

Спутник попадёт на орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1б". Временной интервал между стартом и отделением спутника от третьей ступени ракеты — 9 минут 23 секунды. И "Союз", и "Ресурс-П" созданы в ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре.

Назначение "Ресурса-П" № 4 — наблюдение за поверхностью планеты для исследования природных ресурсов и поиска месторождений ископаемых, а также контроля за загрязнением окружающей среды. Кроме того, он может оценивать ледовую обстановку, отслеживать чрезвычайные ситуации, создавать топографические и навигационные карты.

Аппарат доставили на космодром 11 марта, а 29 марта вместе с ракетой установили на пусковой платформе. Его запуск будет пятым космическим стартом Российской Федерации за 2024 год и третьим именно с Байконура, а для модели ракеты "Союз-2.1б" это станет 70-м полётом. Замглавы "Роскосмоса" Михаил Хайлов сообщал, что в этом году планируется запуск двух спутников "Ресурс-П".