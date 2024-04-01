Косметолог назвала 4 способа "стереть" с лица следы усталости

Есть несколько проверенных процедур, которые помогут вернуть коже тонус и убрать тёмные круги под глазами. Их можно регулярно применять в домашних условиях. Натуральные средства очень эффективны, но надо помнить, что они работают только на поверхности кожи. Об этом в эксклюзивном интервью Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии Лейла Роз.

Способ № 1. Натуральные маски

Натуральные маски помогут снизить отёчность лица. Фото © Freepik / user18526052

Яично-медовая маска. Попробуйте простую маску, которая подойдёт для любого типа кожи, — это яйцо с мёдом. Нужно взять желток и половину белка, смешать, добавить половину чайной ложки мёда и нанести на лицо. Затем необходимо полежать в расслабленном состоянии, дождаться, пока состав полностью застынет. Через пять-семь минут смесь надо смыть.

Маска из зелёного чая. Убрать отёки под глазами можно с помощью маски из крупнолистового зелёного чая. Залейте его кипятком, отвар выпейте — в нём содержится много полезных микроэлементов. Прохладные чайные листья заверните в марлю и положите на глаза на 15–20 минут.

Проверьте, что находится в вашей косметичке. Фото © Freepik

Способ № 2. Уходовая косметика

Проверьте, что находится в вашей косметичке. Это касается как декоративных, так и уходовых средств. • Желательно использовать маски с лимфодренажным действием, с эффектом лифтинга и сияния. Они наносятся на лицо перед макияжем и могут быть как кремовыми, так и тканевыми. Важно, чтобы в масках содержались кофеин и витамин С, которые уменьшают отёчность и улучшают цвет лица. • В декоративной косметике, которую вы наносите ежедневно, должны быть антивозрастные компоненты и вещества с лифтинг-эффектом.

Если говорить о более долгосрочном эффекте, то здесь нужен специалист-косметолог. Фото © Freepik / senivpetro

Способ № 3. Косметологические процедуры

Если говорить о более долгосрочном эффекте, то здесь нужен специалист-косметолог, который подберёт процедуры в зависимости от ваших индивидуальных особенностей. Многое зависит от типа кожи, от того, насколько выражены следы усталости. Существует несколько типов старения: отёчный, отёчно-деформационный, мелкоморщинистый, усталый и мышечный. Лейла Роз К.м.н., дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии Лейлы Роз

• Славянские лица, характерные для большинства россиянок, обычно стареют по отёчно-деформационному типу. В этом случае нужно проводить лимфодренаж, при помощи фототерапии убирать расширенные сосуды, которые тоже дают отёчность и усталый вид. • При любом типе кожи необходимо восполнять утраченные объёмы. Здесь помогут филлеры для средней и нижней трети лица, а также аппаратные процедуры SMAS-лифтинга и RF-лифтинга. • Для тех, кто боится инъекций и аппаратов, есть другие варианты воздействия. Например, омолаживающая маска "Мать невесты" от компании DMK, она эффективно снимает следы усталости на лице и придаёт коже свежий вид.

Чтобы сохранить молодость кожи, нужно вести здоровый образ жизни. Фото © Freepik

Способ № 4. Здоровый образ жизни: Прежде чем думать, какими препаратами и процедурами омолодить кожу лица, надо осознать важность общего состояния организма. Поэтому не забывайте про классические правила, чтобы добиться стойкого результата. Что нужно предпринять?

1. Наладить сон, избегать недосыпания. 2. Контролировать свой рацион, обеспечить достаточное количество белка в пище. Необходимы также жирные кислоты, витамины и микроэлементы. Важно отказаться от быстрых перекусов — это несбалансированная еда. 3. Отойти от схемы "дом – работа", больше времени проводить на свежем воздухе, полноценно отдыхать. 4. Снизить психоэмоциональные нагрузки, не допускать стрессов. 5. Включить в расписание ежедневную физическую активность в течение 20–30 минут. Если вам некогда ходить в спортзал, можно заниматься дома. Совсем необязательно сильно напрягаться — достаточно простых упражнений без силовых элементов.

При соблюдении этих правил удастся постепенно избавиться от проблем с внешним видом. Да, это долгая история, однако так вы сможете получить устойчивые результаты.