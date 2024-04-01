"Чистый, влажный и розовый": Врач объяснила, как должен выглядеть язык здорового человека

Патологический налёт на языке может свидетельствовать о наличии проблем с желудочно-кишечным трактом или даже на рак в начальной стадии. Об этом рассказала терапевт Ольга Чиркова. По её словам, язык здорового человека должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Наличие небольшого утреннего налёта, который легко удалить зубной щеткой, не является патологией.

"Патологический налёт появляется при инфекционных заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, эндокринных заболеваниях, при курении, начинающемся раке языка, лучевой болезни. В зависимости от патологии различается цвет, запах, консистенция налёта и его расположение — по всему языку или по его части", — объяснила в беседе с NEWS.ru врач.

Белый налёт объясняется проблемами с желудком, желтоватый указывает на неправильную работу желчевыводящей системы, а бело-серый говорит о необходимости проверить поджелудочную железу. Это не опасные для жизни состояния, отметила Чиркова. И добавила, что в этих случаях налёта по краям языка из-за отёка могут образовываться фестончатые следы от зубов.

"Налёт при заболеваниях желудочно-кишечного тракта счищается без повреждений языка", — заключила специалист.