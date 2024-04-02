Вступают в силу новые требования к сдаче квартиры: К чему надо приготовиться арендаторам и собственникам С 3 апреля вступят в силу новые правила аренды. Теперь появились нюансы, которые надо учитывать при сдаче и аренде квартиры. Юристы рассказали, что нового ждёт жильцов и на что обращать внимание, чтобы не нарушить закон. 1 апреля, 21:40 Появились нюансы при сдаче квартиры в аренду. Обложка © Freepik

Новые требования к сдаче жилого помещения в аренду вступают в силу с 3 апреля 2024 года. Теперь ЖК РФ указывает, что собственник обязан обеспечивать соблюдение прав и законных интересов соседей. Перечисляется ряд конкретных правил и требований, в том числе правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества. Их несоблюдение является основанием для соседей обратиться в суд с требованием к собственнику (п. 2 ст. 30 ЖК РФ). Об этом сообщил старший юрист юридической фирмы MAGENTA Legal Максим Васькин.

— Эти поправки последовали за Постановлением Конституционного суда РФ от 23.03.2023 № 9-П по жалобе П.Е. Бахирева. В этом деле КС РФ обратил внимание, что законодательством, с одной стороны, запрещено размещать гостиницы в жилых помещениях, а с другой — сдача простыми гражданами квартир в аренду, в том числе посуточно, тоже не запрещена. Судьи обратили внимание, что граница между оказанием гостиничных услуг в жилом многоквартирном доме и такой посуточной сдачей квартир минимальна. Самое главное, указал суд, чтобы соблюдался баланс интересов собственника помещений и соседей. Он рекомендовал законодателям прописать правила сдачи квартир в аренду подробнее, — рассказал Максим Васькин.

В законе по большому счёту описаны всевозможные названия правил. Например, нужно следовать требованиям энергоэффективности и оснащённости счётчиками ресурсов, требованиям о вывозе мусора.

— Вероятно, теперь ещё в большей степени арендодателю стоит задуматься о включении в договор пункта о возмещении потерь или выплате неустойки арендатором, если его действия приведут к нарушениям прав и законных интересов соседей, — добавил Максим Васькин.

Юристы напомнили, что собственники, сдающие квартиру, должны платить подоходный налог. Фото © Shutterstock / FOTODOM

При этом он обратил внимание, что закон не указывает, какая именно ответственность грозит собственнику. Он лишь указывает, что граждане вправе обратиться в суд за защитой их нарушенных прав.

— На данный момент собственник жилого помещения вправе предоставить его во владение и (или) пользование на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании. Сдать помещение можно также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании с учётом требований, установленных гражданским законодательством и Жилищным кодексом РФ. После 3 апреля 2024 года всё это будет возможно в том числе и при краткосрочном найме, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Другими словами, жильцы смогут спокойно сдавать квартиру посуточно, но при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, а также правил пользования жилыми помещениями. Нужно учитывать также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требования энергетической эффективности и оснащённости помещений приборами учёта и ряд других требований.

— Жильё в многоквартирном доме можно краткосрочно (на срок от одних до нескольких суток) предоставлять гражданам за плату, если собственник соблюдает ряд условий. В этом случае такую деятельность нельзя приравнивать к гостиничным услугам, которые в многоквартирных домах запрещены. Моё мнение насчёт данных изменений заключается в том, что изменение части 2 статьи 30 Жилищного кодекса по своему содержанию дублирует положения части 4 этой же статьи, согласно которым собственник жилого помещения обязан соблюдать права и законные интересы соседей. Там же говорится и о правилах пользования жилыми помещениями, — пояснила Србуи Иващенко.

В то же время после вступления в силу новых поправок контроль за соблюдением всех норм сдачи жилья может быть сильнее. К тому же сейчас усиливается контроль и за прозрачностью рынка аренды. В частности, собственникам жилья не стоит забывать, что они должны платить подоходный налог. Для физических лиц он составляет 13%, а для ИП — 6%. Кстати, стоит отметить, что коммунальные платежи по счётчикам — это не доход, а вот без счётчиков — доход. Соответственно, если арендатор оплачивает ещё и коммунальные платежи без счётчиков, то собственник и с этой платы должен заплатить налог.

Авторы Нина Важдаева