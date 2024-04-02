В Брянской области задержали организатора незаконной миграции с Украины
Под Брянском задержали организатора нелегального канала миграции граждан Украины
В Брянской области задержали россиянина, который организовал нелегальный канал миграции в Россию с Украины. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, злоумышленника поймали с поличным.
"Лицо, будучи заведомо осведомлённым о правилах и порядке пересечения госграницы России, осознавая противоправный характер совершаемых действий, при содействии неустановленных лиц организовало незаконный въезд из сопредельного государства четырёх граждан Украины через брянский участок границы вне пунктов пропуска", — говорится в сообщении ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ перекрыла канал ввоза взрывных устройств и взрывчатки в православных иконах. Правоохранители изъяли 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к гранатомёту РПГ-7. Также задержан один причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело.
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