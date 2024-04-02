В Брянской области задержали организатора незаконной миграции с Украины

В Брянской области задержали россиянина, который организовал нелегальный канал миграции в Россию с Украины. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, злоумышленника поймали с поличным.

"Лицо, будучи заведомо осведомлённым о правилах и порядке пересечения госграницы России, осознавая противоправный характер совершаемых действий, при содействии неустановленных лиц организовало незаконный въезд из сопредельного государства четырёх граждан Украины через брянский участок границы вне пунктов пропуска", — говорится в сообщении ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.