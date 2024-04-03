Рейтинг самых дешёвых квартир: Где застройщики начали продавать доступное жильё Обычно новостройки стоят дороже квартир на вторичном рынке, но есть исключения. Сейчас застройщики начали выводить на рынок бюджетное жильё. На чём стоит и не стоит экономить при покупке и в каких районах можно найти самое доступное жильё? 2 апреля, 21:27 Стало известно, где продаются самые дешёвые квартиры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Где продаются самые дешёвые квартиры

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках комфорт-класса старой Москвы составляет 327 тысяч рублей. При этом средняя стоимость квартиры — 15,3 миллиона. Такие подсчёты сделали в компании "НДВ супермаркет недвижимость".

Самая низкая цена квадрата в новостройках комфорт-класса отмечается в десяти районах столицы. В трёх из них она не превышает двухсот тысяч рублей. Минимальная стоимость квадратного метра зафиксирована в Некрасовке, затем — Косино-Ухтомский и Старое Крюково. При этом средняя цена квартиры в Некрасовке составляет 16,9 миллиона рублей, в Косино-Ухтомском и Старом Крюкове — 9,8 миллиона.

— В рейтинге районов с минимальной стоимостью квадратного метра в основном представлены локации старой Москвы, которые находятся за МКАД. На районы Некрасовка, Косино-Ухтомский, Старое Крюково, Северный, Капотня, Бирюлёво Западное, Ховрино, Крюково, Молжаниновский и Бескудниковский приходится 12,3% предложения от общего объёма первичной недвижимости комфорт-класса в границах старой Москвы. Это 266,3 тысячи кв. м и 4,4 тысячи квартир. Среди причин относительно низкой средневзвешенной цены квадрата можно назвать нулевую стадию строительства в части проектов, а также большую удалённость от центра, станций метро и МЦД, — отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

На чём стоит экономить при покупке недвижимости, а на чём нет

Как и прежде, самые дешёвые квартиры отмечаются в проектах на старте продаж. Помимо того, на первичном рынке продолжают предоставляться скидки, которые разнятся от проекта к проекту и зависят от формы оплаты. Предоставляемые скидки от застройщиков также помогут "сэкономить" при покупке квартиры. Об этом рассказал директор по продажам Est-a-Tet Роман Соколов.

— Решение, на чём экономить, зависит от критериев отбора и предпочтений покупателя. Если же исходить из стоимости квартиры, то, например, можно пренебречь видовыми характеристиками и приобрести жильё на низком этаже в комплексе ближе к метро. Либо если покупателю неважна доступность общественного транспорта, то можно рассматривать жилые комплексы, расположенные не в пешей доступности от станций метро. Однозначно при покупке квартиры необходимо оценивать надёжность застройщика проекта и концепцию проекта в целом. Благоустройство территории, социальная и торгово-развлекательная инфраструктура, паркинг — важные критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе квартиры, — отметил Роман Соколов.

Новостройка района Некрасовка. Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

На фоне существенных корректировок доступных финансовых инструментов для покупки квартиры наиболее выигрышными окажутся локации в ближайшем поясе Подмосковья и непосредственной близости от МЦД. Бюджет представленных там лотов существенно ниже столичного предложения, но при этом гарантирует быстрый доступ к деловым центрам. На этот момент обратил внимание коммерческий директор "Главстрой регионов" Алексей Артошин.

Он отметил, что возле МЦД на территории МО на сегодняшний день в реализации — более 20 проектов на разных стадиях строительной готовности. Практически в половине случаев представлены проекты комфорт-класса — 49%, бизнес-класс — 15%, остальное — стандарт.

Средняя цена предложения в этих проектах — порядка 215 тысяч рублей за квадратный метр. В целом в регионе этот показатель составляет 180 тысяч. Разница цен обусловлена той самой транспортной доступностью и близостью к Москве.

— Наиболее привлекательными локациями с точки зрения стоимости квадратного метра на сегодняшний день являются Раменское, Балашиха и Одинцово. Каждая из них существенно увеличила свою привлекательность с открытием новых станций МЦД и укрепила тренд на децентрализацию как спроса, так и предложения, — считает Алексей Артошин.

Авторы Нина Важдаева