5 неочевидных признаков, что у вас в жизни началась чёрная полоса: как спастись

Когда наступает чёрная полоса, возникают проблемы в разных сферах жизни. Неудачи преследуют человека везде: в повседневных делах, в семье, в бытовых мелочах. Например, может сломаться машина, случиться ссора с друзьями и даже произойти драка на улице.

Но как понять, что неприятности — не обычные неудачи в жизни, а самая настоящая чёрная полоса?

1. Длительность периода неприятностей

Если в жизни случилась неудача, это не всегда чёрная полоса. Фото © Freepik

У чёрной полосы есть одна отличительная особенность — она длится довольно долго. Причём не месяц и не два.

Бить тревогу нужно в том случае, если неудачи преследуют одна за другой как минимум полгода. Если до наступления шести месяцев все проблемы улетучатся сами по себе, то, скорее всего, период просто был нелицеприятным. Но чёрной полосой жизни он не считается.

2. Возникает действительно много проблем

Когда у человека периодически появляются неудачи в жизни, это вполне нормально. Если неприятности возникают один-два раза в месяц, то такую периодичность можно считать обыденной и переживать не стоит. На чёрную полосу в жизни указывает ситуация, когда судьба бьёт вас много раз в течение месяца и ни один день не проходит спокойно.

3. Нет объективных объяснений регулярным неудачам

Если причины неудач объективные, то это не чёрная полоса. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Не стоит называть определённый период жизни неудачным временем, если все неприятности можно объяснить логически. Например, если вы давно не меняли тормозные колодки на автомобиле, то не удивительно, что они вышли из строя. А если десятилетний шкаф в квартире был хлипким и никто его не чинил, не стоит удивляться, что тот развалился. Такие неудачи в жизни человека обусловлены логическими факторами, а значит, ничего необычного в них нет. Просто деталь и предмет мебели нужно было вовремя поменять.

Чёрной полосой будут считаться неприятности, которые произошли, несмотря на то, что ничего не предвещало беды. Например, вы совсем недавно поставили тормозные колодки, не успели проехать и 100 километров, как они сломались. Или купили прочный новый шкаф из качественного материала, который внезапно развалился.

4. Просели многие сферы вашей жизни

Любые неприятности не считаются чёрной полосой, если судьба бьёт только по одному сектору жизни, например работе. На чёрную полосу же указывают проблемы буквально по всем флангам. Например, когда вас увольняют с работы, ухудшаются отношения с семьёй, появляются большие долги, ломается техника и так далее.

5. Потеря уровня энергии

Вероятность неудачи не отнимает энергию так, как чёрная полоса. Фото © Freepik / prostoleh

Если в жизни просто неудачное время, неприятности лишь слегка заставят вас понервничать. Чёрная полоса же влияет на человека по-другому — полностью высасывает силы и энергию.

Каждый день во время неё вы будете чувствовать себя выжатым как лимон. А ещё во время чёрной полосы лень вставать по утрам и что-либо делать.

Как пережить чёрную полосу и не свихнуться?

Если успехи и неудачи сменяют друг друга, то нужно следить за физическим, ментальным здоровьем. Фото © Freepik

Любая чёрная полоса в жизни когда-нибудь закончится. Чтобы пережить её и не слететь с катушек, придерживайтесь восьми простых правил. Спите по восемь часов в день. Не перерабатывайте. Отдыхайте в субботу и воскресенье. Делитесь переживаниями с родственниками и друзьями, просите поддержки. Не старайтесь успеть всё и сразу. Живите размеренно, не торопитесь. Если нужно, снизьте темп жизни. Ходите в рестораны, делайте шашлыки, отдыхайте душой и телом, избавляясь от стресса. Смиритесь с тем, что из-за неудач в жизни вас ждут финансовые и другие потери. Но помните, что когда-то всё это закончится. Измените мышление на позитивное и любой негатив встречайте с улыбкой. Тогда чёрная полоса закончится быстрее.

Если будете придерживаться этих рекомендаций, то не просто сможете пережить неудачное время, но ещё и обернёте его в свою пользу. В этот период главное — сохранить психическую устойчивость, тогда справиться с трудностями будет проще.