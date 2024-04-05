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С 1 мая подешевеет часть квартир на вторичном рынке: Какое жильё станет доступнее и почему

Обычно с 1 мая на рынке недвижимости начинается низкий сезон, но в этом году ситуация будет особенной. В то время как средняя стоимость квадратного метра выросла, часть квартир уже подешевела. В мае этот тренд усилится. Как будут меняться цены на вторичную недвижимость?

4 апреля, 21:31
Квартиры на вторичном рынке становятся доступнее. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Квартиры на вторичном рынке становятся доступнее. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Упадёт ли спрос на квартиры с 1 мая

Уже к концу апреля на рынок недвижимости обычно начинает влиять сезонный фактор. С начала мая и вовсе — затишье. Сказываются и долгие майские праздники, и начало сезона отпусков. Но в последние годы обстановка стала меняться. Сейчас формируется несколько трендов, которые будут влиять и на активность покупателей в мае, и на цены.

С ценами на вторичном рынке складывается интересная ситуация. Так, по данным аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость", на вторичном рынке старой Москвы квадратный метр в среднем оценивается в 282 тысячи рублей. За первый квартал цена увеличилась на 0,9%, а по отношению к показателю марта 2023 года — на 2,3%. Средняя стоимость квартиры — 14,60 миллиона рублей. За первый квартал этот показатель вырос на 1,3%, за год — на 1,9%.

Инфографика © Life.ru

Инфографика © Life.ru

На вторичном рынке Новой Москвы средняя цена квадратного метра составляет 206,6 тыс. рублей. За первый квартал этого года она выросла на 0,6%, а за год — на 2,4. Среднестатистическая квартира стоит 10,02 миллиона рублей. Этот показатель прибавил за первый квартал 0,6%, а за год — 1,3%.

Инфографика © Life.ru

Инфографика © Life.ru

Усреднённые цены в предложении практически не изменились в этом году — рост меньше чем на 1% можно назвать символическим. Он не выходит за рамки статистической погрешности. Положительная динамика объясняется вымыванием более дешёвых предложений. Просто в экспозиции остаются более дорогие квартиры, а это повышает средний ценовой показатель. Так прокомментировал ситуацию директор направления "Вторичный рынок" "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома.

— Сейчас многие говорят о том, что цена продажи стала снижаться. По нашим данным, стоимость реально оценённых объектов за три месяца этого года практически не изменилась. Но можно осторожно сказать, что в феврале и марте в наиболее дешёвых районах города (которые всегда первыми показывают коррекцию цен) зафиксировано начало тенденции небольшого удешевления не более чем на 2%. То есть сейчас наметился тренд медленного сползания цены, отметил Сергей Шлома.

Какие квартиры подешевеют с 1 мая и на сколько

По прогнозам Сергея Шломы, рынок недвижимости будет медленно ползти вниз. Для того чтобы он быстро падал (как это было, например, в периоды пандемии), нужен какой-то очень громкий повод и ажиотаж. Сейчас никакого ажиотажа уже нет. Соответственно, в этом году ожидается постепенный рост предложения, а уменьшение цены составит примерно 1% в месяц.

— Стоит отметить, что рынок недвижимости в России может оказаться под воздействием пузыря, что также может способствовать снижению цен. В зависимости от категории жилья наибольшее снижение цен ожидается на квартиры, которые финансируются через ипотечные кредиты под высокие проценты. С другой стороны, если Центробанк примет решение о снижении ключевой ставки, что приведёт к уменьшению ставок по ипотеке, это может стимулировать спрос и поддержать цены на определённом уровне. В целом рынок недвижимости Москвы находится под воздействием макроэкономических факторов, которые ведут к пересмотру ценовой политики в сторону снижения, считает аналитик канала "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

При этом предложения на рынке пока недостаточно. По оценкам Сергея Шломы, нормальное состояние, когда оно в два раза больше, чем сейчас. На восстановление экспозиции уйдёт примерно четыре-пять месяцев.

— Всплеск продаж происходит, как правило, в первом и четвёртом кварталах, а лето время традиционного затишья. Вероятно, в этом году оно также начнётся в мае. Однако в целом цены на новостройки за этот год стабилизируются и только на горизонте двух лет перейдут в рост. В мае их, на мой взгляд, ожидает скорее стагнация, чем падение. Вторичка же летом 2024 года действительно может несколько снизиться. Полагаю, в пределах 3–5%. Главными факторами стагнации на рынке недвижимости, безусловно, являются инфляция и высокие процентные ставки по ипотеке, отметил директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин.

Рейтинг самых дешёвых квартир: Где застройщики начали продавать доступное жильё
Рейтинг самых дешёвых квартир: Где застройщики начали продавать доступное жильё

Что касается спроса, традиционно май наполовину нерабочий месяц. Далее начинается летний период, когда активность рынка затихает. Впрочем, хотя фактор сезонности всегда влиял на рынок недвижимости, в последние годы спрос всё меньше и меньше зависит от сезона.

— Если раньше лето было совсем малопродуктивным временем, когда спрос снижался на 30%, то сейчас это примерно такой же по результативности сезон, как осень или весна. Активность покупателей, конечно, сокращается, но немного, где-то на 10%. В этом году, думаю, летом спрос также будет на 10% ниже, чем в активное время, считает Сергей Шлома.

На вторичном рынке — затишье из-за высоких ставок по ипотеке. Продажи идут фактически только за счёт альтернативных сделок. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

По его наблюдениям, постепенно цены снижаются и продавцы идут на хорошие скидки. При особой срочности продажи они могут доходить до 20%, но в среднем с начала года есть некоторый сдвиг вниз на 1–2%. Тренд будет продолжаться и дальше, поскольку низкий сезон — это не только майские праздники, но и июль с августом. В это время традиционно проходит минимальное количество сделок.

— Поэтому летом цены на вторичку могут запросто потерять ещё пару процентов в официальных сводках. Если же говорить о сумме сделки, а не объявления, то эта сумма будет на 10% меньше того, за сколько квартиры выставляются на агрегаторах, — добавил Алексей Кричевский.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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