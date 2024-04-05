Война роботов не за горами: Как в зоне СВО впервые сразились наземные дроны Первые в истории экспериментальные бои роботов прошли в зоне СВО. Военные эксперты считают использование таких платформ перспективным направлением, тем более если управлять роботами будет искусственный интеллект. 4 апреля, 21:29 Обложка © Кадр из фильма "Терминатор", режиссёр Джеймс Кэмерон, сценаристы Джеймс Кэмерон, Гейл Энн Хёрд, Уильям Уишер – младший / Kinopoisk

Впервые в зоне СВО на Авдеевском направлении в селе Бердычи штурм наших бойцов поддержала роботизированная платформа, на которую были установлены 30-миллиметровые автоматические гранатомёты, успешно выпустившие боеприпасы по противнику. Правда, после боя разряженные дроны не успели увезти — и с ними расправились украинские FPV-беспилотники. Эксперты приравняли этот эпизод к введению в бой танков в годы Первой мировой войны.





— В ходе боевого применения дроны показали хорошие результаты. Наземные модули смогли продолжать работу даже в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогостоящей техники от средств огневого поражения противника, — сообщил военный эксперт Борис Рожин, при поддержке которого этот проект и реализовывается. Он напомнил, что аналогичные разработки есть и в других странах, но только Россия впервые применила роботов в условиях реального боя.

Судя по тому, что создание роботизированных платформ является экспериментом, речь идёт о мелкосерийном производстве и испытаниях в полевых условиях. Соответственно, в серийное производство наземные платформы пока не попали. Стоит признать, что со стороны ВСУ также появляются аналогичные разработки. На кадрах с украинского ресурса можно видеть, как используется наземный аппарат: подъехав к окопу, дрон-камикадзе взрывается.





Проблемы роботов на поле боя

Если в воздухе беспилотники вполне нашли своё место под солнцем, то наземные дроны пока особо не представлены. Для этого есть ряд серьёзных причин. Руководитель компании "Аэрокон", член-корреспондент Российской инженерной академии Эдуард Багдасарян рассказал Life.ru, почему массовое внедрение наземных беспилотников до сих пор — вопрос будущего.

— Контроль управления осуществляется за счёт каналов связи. Когда дрон летит, то канал связи достаточно свободный, FPV-дроны улетают на 20–30 километров. А на земле много препятствий: горы, леса, строения. Это всё усложняет прохождение радиосигнала и управление дронами, — комментирует эксперт.

Ещё одна причина, по его словам, связана с плохой проходимостью наземных беспилотников. Если такой аппарат застрянет в грязи, то его некому будет вызволить из неё. Наземные беспилотники снабжают электрическими двигателями, которые гораздо менее мощные, чем бензиновые или дизельные у традиционной военной техники. И это становится существенным недостатком.

Кроме того, наземные беспилотники хуже управляются. Оператор просто "не чувствует" машину, не может выглянуть и посмотреть, куда въехал аппарат. Воздушные беспилотники, которые летают в сравнительно однородной среде, лишены таких недостатков.

АГС-17. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Также следует учитывать фактор радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая используется для подавления радиосигнала, управляемого дроном. Воздушные беспилотники летают быстрее и менее заметны, соответственно, на них сложнее навести "дронобойку".

Перспективы отечественных дронов

Пуск наземных платформ в производство осложняется двумя моментами. Они должны быть либо крайне дешёвыми, либо обладать большой живучестью на поле боя. Но оба качества в представленных образцах пока отсутствуют. Поэтому стоит ожидать появления роботизированных платформ на базе "классических" танков или боевых машин пехоты, считает часть экспертов.

Эксперт Багдасарян рассказал Life.ru, что у России есть собственные отличные разработки, например беспилотник "Охотник". При этом разработка собственного беспилотного наземного аппарата — это сложное мероприятие, которое требует существенных затрат.

Эксперт привёл в пример несколько технических идей, которые так и не пошли в серийное производство. Например, обсуждалось применение дирижаблей в зоне СВО: для разведки, усиления сигнала. Так же дело обстоит и с наземными беспилотниками, считает Багдасарян.

По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, будущее в военном деле — за искусственным интеллектом.

— И с той, и с другой стороны стали применять элементы искусственного интеллекта. Слишком много сигналов научились перехватывать и глушить. А искусственный интеллект позволяет не использовать сигналы, а идти полностью автономно, — напомнил Кошкин.

Он отмечает, что в военном деле было три революции: порох, ядерное оружие, а теперь ожидается искусственный интеллект. Действительно, эта технология позволит, например, запускать на противника рои дронов.

Сейчас такие разработки уже ведутся в России. Например, в феврале 2024 года разработчики из Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) заявили, что создали программное обеспечение для помощи в разминировании. Для этого предлагается использовать отряд дронов, которые будут картографировать местность и выявлять мины.

В конце января 2024 года глава страны Владимир Путин прокомментировал ситуацию с применением отечественных беспилотников.

— Они решают многие задачи, которые раньше иначе как с помощью фронтовой или стратегической, штурмовой авиации реализовать было невозможно. Дёшево, сердито и очень эффективно, — пояснил президент. Так что перспективы для развития беспилотников, в том числе и наземных, очень большие.